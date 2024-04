Xavi ámokfutása véget ér, vagy bakot lőtt a Barcelona?

A 2023/24-es futballidény többek között amiatt is különleges volt, mert két európai sztárklub vezetőedzője is hónapokkal a szezon vége előtt bejelentette, hogy csak a nyárig marad a kispadon. Ám amíg Jürgen Klopp kitartott a döntése mellett, és úgy tűnik, hogy a Liverpool már meg is találta az utódját Arne Slot személyében, addig Xavi végül visszakozott, és mégis marad a Barcelona vezetőedzője a 2024/25-ös idényre is. Hogy pontosan mi zajlott a háttérben, az talán sosem derül ki, de érdemes feltenni a kérdést: egyáltalán jól jár Xavi megtartásával a Barcelona?

Xavi mégsem köszön el a Barcelona játékosaitól az idény végén (Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton)

Xavi játékosként a Barcelona ikonja volt, és az is marad, bárhogy is folytatódik az edzői pályafutása a csapat élén. A katalán középpályás a katari levezetést leszámítva teljes karrierjét a Barcánál töltötte, 767 meccsén viselte a klub mezét. A kőkemény profi világban ez nem tartja örökké a kispadon, de az biztos, hogy a szurkolók közötti népszerűségi versenyben szinte bárkinél jobb pozícióból indul. S ugyanezt a gondolatmenetet követve Joan Laporta klubelnök is bízhat abban, hogy Xavi maradásra bírásának köszönhetően pozitív szereplőként tűnik fel, és a mostani megállapodás is segít majd az esetleges újraválasztásában.

Xavi tündöklése és kirohanásai

Az első másfél év alapján Xavi kinevezése összességében sikertörténetnek tűnt. A Katarból hazatérő szakember egy romokban lévő Barcelonát vett ár Ronald Koemantól 2021 novemberében, de a kilencedik helyről felkormányozta a csapatot a másodikra. Bár a Real Madridot nem sikerült befogni, az ősi rivális otthonában aratott 4-0-s győzelem fénypontja volt a katalánok tavaszának. A 2022/23-as idényben pedig Xavi irányításával bajnok lett a Barcelona, négy év után először.

A 2023/24-es idényben ugyan akadtak problémák, de ennek ellenére sokkoló volt, amikor Xavi januárban bejelentette, hogy az idény végén távozik. Indoklásként pedig nem szakmai okot hozott fel, hanem azt, hogy hosszú távon elviselhetetlen a Barcelona kispadja.

Ez egy kegyetlen állás, mindig azt érzed, hogy nem becsülnek meg, nem úgy kezelnek, ahogy az elvárható lenne. A média tönkretesz, kritizál, amit nem lehet kizárni, hatással van rád

– mondta akkor Xavi. Érdemes összevetni mindezt a mostani nyilatkozatával:

– Korábban abban a hiszemben mondtam le, hogy ez lenne a legjobb a klubnak, a körülmények viszont azóta megváltoztak, és már úgy látom, hogy azzal szolgálom a Barca javát, ha maradok. A projektnek még nincs vége, ezért változtattam meg a döntésemet.

Jól látni, hogy a két nyilatkozat nincs összhangban. Xavi a távozása bejelentésekor egyáltalán nem a klub érdekeire hivatkozott, hanem az őt ért sérelmeket hangsúlyozta. S nem is nyugtatta meg a kifakadás. Január óta két piros lapot is kapott, ugyanannyit, mint játékosként a 767 Barcelonában lejátszott meccsén összesen. Kritizálta a bírókat, a La Ligát, újságírókat perelt be.