Dárdai Pál elintézésével halott elnöke akaratát szeghette meg a Hertha

Visszatekintve egyértelműnek tűnik, hogy Kay Bernstein váratlan halála nagy törést jelentett a Hertha idényében. Az ősz végén felívelő szakaszban volt együttese, amely a téli szünetet úgy kezdte meg, hogy a hetedik helyen állt, de feléledtek a feljutási reményei, hiszen mindössze hat pontra volt a dobogótól a Bundesliga II-ben, valamint a Német Kupában már a negyeddöntőben járt a berlini együttes. Aztán a tavaszi rajt előtt néhány nappal az elnök hirtelen meghalt, a Hertha pedig az idei első négy tétmeccséből hármat elvesztett, egyszer ikszelt, s gyakorlatilag egy-két hét leforgása alatt kiesett a kupából és a feljutási reményei is tovaszálltak.

A Hertha csapata így búcsúzott a halott elnöktől, amikor még Dárdai Pál jövője is biztosnak tűnt a kispadon. Fotó: Hertha BSC

Ekkor ingott meg a kispad Dárdai Pál alatt is, akinek az idény végi távozását ugyan hivatalosan még nem jelentette be a Hertha, de a német média egyhangúlag kész tényként tálalja azt, és már a magyar edző is megerősítette a sorsát, amit a szavaiból ítélve nem maga választott. Tehát nem megy, hanem elküldik. Ez pedig a Berliner Kurier szerint szöges ellentétben áll azzal, amit Bernstein akart.

Dárdai Pálnak a Hertha méltó búcsúja nem jár?

„Kay Bernstein Dárdai Pállal folytatta volna” – szögezi le már a cikk címében a lap szerzője, aki bohózatnak nevezte azt, ami a Hertha edzőkérdése körül folyik.

„Úgy gondolom, Kay Bernstein folytatta volna a berlini utat, és lehetőséget adott volna az edzőnek arra, hogy tovább fejlődjön a csapat tehetséges játékosaival, amit a feljutással koronázhatott volna meg. Sajnos erről már nem kérdezhetjük meg a volt elnököt, aki stabilizálta a klubot és újra szerethetővé tette azt a szurkolók szemében” – erősíti meg az írás.

A Berliner Kurier azt is felveti, hogy a Hertha hol és miképpen tervez elbúcsúzni a klubikon Dárdaitól. Erre az utolsó hazai meccs, amelyen 67 ezer néző látta élőben a Kaiserlautern elleni győzelmet, jó lehetőség lett volna, de a klub csúnyán elmulasztotta a gesztust. A szerző szerint ezzel nagy öngólt rúgott a Hertha.

A halott elnök utolsó interjúja Dárdaiékról is szólt

Halála előtti utolsó interjújában a Dárdai családot méltatta a Hertha volt elnöke. Kay Bernstein a Sport Bild hasábjain fogalmazott így: – Mindegyikük fontos nekünk, beleértve Pál feleségét, Mónikát is. Amikor ő felkarolja a játékosok feleségeit és elviszi őket vacsorázni, az családias érzést kelt. Dárdaiékkal van valami egyedülálló bennünk, és erre büszkék vagyunk.

A Berliner Kurier cikke most azt fejtegeti, hogy Dárdai Pál elküldése további következményekkel járhat. A magyar edző legkisebb fia, aki eddig a Hertha egyik kiemelt tehetsége volt, a Wolfsburgba távozik, a középső fivér, a magyar válogatott Eb-keretébe is bekerülő Márton pedig a Bundesligából kaphat ajánlatokat a nyáron. Így meglehet, hogy a négy Dárdaiból csak egy, a támadóként az utóbbi hetekben jó formát mutató Palkó marad a következő idényre is Hertha kötelékében.

Már csak egy meccse van hátra a berlini klubnak az idényből, vasárnap a már kiesett Osnabrück otthonában lép pályára a csapat, vélhetően ez lesz Dárdai Pál utolsó mérkőzése a kispadon, utána hivatalosan is bejelenthetik a távozását.

