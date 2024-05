Lisztes még meg sem érkezett Frankfurtba, de máris lepasszolnák?

Lisztes Krisztián tavaly tavasszal robbant be a Fradi első csapatában, lőtte a gólokat és hamar alapemberré vált a támadósorban. A jelenlegi évadot sem kezdte rosszul az NB I-ben, ám Dejan Sztankovics vezetőedző érkezése után kicsit jobban a háttérbe szorult, ráadásul sérülés is hátráltatta. Így Lisztes jelenleg a Fradiban sem stabil kezdő, mindössze 865 percet futballozott az NB I-es idényben, bár legutóbb az MTK ellen góllal és gólpasszal jelentkezett.

Lisztes Krisztián a Fradi után Frankfurtban is harcolhat, hogy labdához jusson (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Miközben az Eintrachthoz öt évre aláíró Lisztes saját bevallása szerint már a légióséletre készül, Németországban cikk jelent meg az Eintracht Frankfurt nyári csapatépítéséről, amiben azt vetítették előre, hogy a 18 éves magyar rögtön kölcsönbe kerülhet egy másik klubhoz.

Lisztes Krisztián kockázatos igazolás?

A Frankfurter Rundschau szerint a Bundesliga-klub kockázatot vállal azzal, hogy több rutintalan, fiatal játékossal tölti fel a keretét, mint amilyen Lisztes is. Közülük van, akinek már most fényes jövőt jósolnak, ilyen a 18 évesen már török felnőtt válogatott Can Uzun, akinek az érkezését még be sem jelentették hivatalosan. Ő jelenleg a német másodosztályban játszik a Nürnbergben, de az egyik legnagyobb tehetségnek tartják Németországban.

Vele ellentétben Lisztes és a húszéves amerikai-német Nathaniel Brown (balhátvéd, ugyancsak Nürnbergből érkezik) számára a kölcsönadás valószínű lehetőség lehet a nyáron. A cikk szerzője megjegyzi, hogy Liszteséknek hasznos lehetne egy kisebb csapatban tapasztalatot szerezni, de azt is jelzi, hogy erről egyelőre nincsen döntés, Dino Topmöller vezetőedző a nyári felkészülés alapján határozhat az érkező fiatalok sorsáról.