Xavi még utoljára magára haragította Lewandowskit

Az idény végéhez közelítve még idillinek tűnt a helyzet Barcelonában. Ugyan már tudni lehetett, hogy a csapat trófea nélkül fejezi be a szezont, látszólag nagy volt az öröm, mert Joan Laporta klubelnök meg tudta győzni Xavit, hogy a terveivel ellentétben ne mondjon le. Aztán viszont nagy fordulat állt be, a klub vezetése úgy döntött, mégsem a katalán edzővel képzeli el a jövőt, ezért menesztette őt, és szerdán bemutatták az utódját is, Hansi Flicket.

Kiszivárgott Xavi listája

Néhány játékos szép szavakkal búcsúzott a kirúgott mesterétől, ám a Tot Costa podcastben elhangzottak alapján nem volt minden rendben a Barcelona öltözőjében. Az információik szerint néhány futballista, köztük Ronald Araujo és a nagyon mérges számon kérte Xavit a Rayo Vallecano ellen 3-0-s győzelemre végződött mérkőzés előtt, mert megtudták, hogy ők is rajta voltak azon játékosok listáján, akiket a Barca akkori edzője szívesen eladott volna.

Xavi azzal próbálta nyugtatgatni a kiborult játékosokat, hogy ha tényleg meg akart volna szabadulni tőlük, akkor nem a hátuk mögött intézkedik, hanem a szemükbe mondja, ahogy azt Gerard Piquével és Jordi Albával is megtette. Araujónak azt is elárulta Xavi, hogy bár sokat pletykáltak a játékos távozásáról, ő fontos láncszemnek tartja őt a csapatban.

Lewandowski és Xavi kapcsolata pedig korábban sem volt felhőtlen. Az edző többször elmondta, többet vár el a csatártól, és spanyol beszámolók szerint az sem tetszett neki, ahogy a 35 éves játékos nyomást helyezett a futballistapalántákra, túl sokat várt el tőlük.

Flick aggódhat?

A Football Espana az eset kapcsán megjegyezte, ezt látván Hansi Flicknek minden oka megvan az aggodalomra, hiszen a hírek szerint Alejandro Echevarria fúrta Xavit, ő szivárogtatta ki a listát. Echevarria Laporta elnök korábbi sógora, és bár nincs konkrét semmilyen posztja a klubnál, a döntési folyamatokban részt vesz.

