Copa America 2024: Neymar a legnagyobb hiányzó – az új brazil zseni ott van, de várni kell rá

Endrick a tavalyi év végén mutatkozott be a brazil válogatottban, márciusban pedig már az első találatát is megszerezte: minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki gólt szerzett a Wembley Stadionban, hivatalos felnőtt meccsen. A 80. percben elért találat egyben a brazilok 1-0-s győzelmét is jelentette a házigazda angol válogatott ellen.