Az elnyűhetetlen Ronaldo elképesztő útja az Eb-rekordig + videó

Mint megírtuk , és Pepe, a portugál válogatott és a komplett németországi torna két legidősebb játékosa már a Csehország ellen 2-1-re megnyert mérkőzés kezdete előtt rekordot döntött. Ronaldo az első olyan labdarúgóvá avanzsált, aki hat Eb-n is játszott, míg Pepe 41 évesen és 113 naposan a legidősebb futballista lett, aki valaha Európa-bajnoki meccsen szerepelhetett. Az alábbiakban a Madeira szigetéről indult világsztár, Cristiano Ronaldo Eb-karrierjét idézzük fel.

Ronaldo máig a portugál szurkolók első számú kedvence. Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan

Gól az első, keserű csalódás az utolsó meccsen

Ronaldo 2003. augusztus 20-án, egy Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen debütált Portugália nemzeti csapatában, a 2004-es, portugáliai rendezésű Eb-re pedig már hétszeres válogatottként érkezett meg. Élete első nagy világversenyén rögtön góllal tette le névjegyét, a nyitómérkőzésen ugyanis az ő fejesével szerzett gólt a portugál csapat. Árnyalta a képet, hogy a találat a 90+3. percben érkezett, amikor a későbbi győztes görögök már megnyerték a meccset, hiszen 2-0-ra vezettek.

Az akkor még mindössze 19 esztendős Ronaldo a 2004-es Eb-n még egyszer, a Hollandia elleni elődöntőben köszönt be, végül a finálé után ő is csalódottan vette át ezüstérmét – a világszenzációt okozó Görögország otthon fosztotta meg aranyról szőtt álmától Portugáliát.

Először csapatkapitány és gólkirály

Ronaldo 2008-ban is ott volt a svájci-osztrák rendezésű Eb-n, ahol egy góllal és két gólpasszal vette ki a részét a negyeddöntőben elvérző Portugália szerepléséből, az igazi áttörést azonban válogatott szinten a 2012-es kontinenstorna hozta el számára. A lengyel–ukrán Eb-n Ronaldo csapatkapitányként vezette hazája tizenegyét, a csoportkörben duplázott a hollandok ellen, a csehek elleni negyeddöntőben pedig győztes gólt szerzett. A legjobb négy között ibériai rangadót rendeztek, a 0-0-s rendes játékidőt követően a későbbi győztes spanyolok büntetőrúgások után ütötték el a döntős szerepléstől Portugáliát. Ronaldót aligha vigasztalta, hogy három találattal társgólkirályként távozott a tornáról.

Magyarország ellen nagyon élt

Ami nem sikerült 2004-ben vendéglátóként, az immáron 13 évnyi válogatott-tapasztalattal, 31 évesen összejött 2016-ban, Franciaországban: Cristiano Ronaldo Európa-bajnok lett! Az ekkor már a Real Madridból beválogatott, háromszoros aranylabdás és BL-győztes CR szinte napra pontosan hat éve, 2016. június 22-én ellenünk mutatta meg magát igazán a ’16-os tornán, ahol a csoportkör utolsó játéknapján nagyon kellett a pontszerzés a portugáloknak. Összejött, köszönhetően Ronaldónak is, aki két gólt szerzett, emellett a harmadik előkészítéséből is kivette részét a 3-3-ra végződött magyar–portugálon. Ha ott mi nyerünk, meglehet, máig nincs Eb-aranya Ronaldónak…

A csapatkapitányi szalagot ezen az eseményen is viselő játékos a Wales ellen 2-0-ra megnyert elődöntőben volt még eredményes, a döntőben viszont sérülés miatt már a 25. percben kénytelen volt elhagyni a pályát. Mindez nem akadályozta meg abban, hogy az est egyik főszereplője legyen, az oldalvonal mellől ugyanis amolyan asszisztensedzőként „végigtombolta” a döntőt, melyet a portugálok hosszabbítást követően 1-0-ra nyertek meg.

Megint társgólkirály

Az előző, 2020-ról 2021-re halasztott „covidos Eb” csoportszakaszában ellenünk kezdtek a portugálok, a 3-0-s budapesti sikerből két gólt vállalt magára Ronaldo. Az ekkor még a Juventusban futballozó, ám a torna után a Manchester Unitedhez igazolt CR később a németek ellen egy, a franciák elleni meccsen pedig még két gólt szerzett, és öt találattal zárta az Eb-t, amelyen címvédő válogatottja a legjobb 16 között búcsúzott. A cseh Patrick Schick társaságában karrierje során másodjára is Eb-társgólkirály lett.

A portugálok címvédőként padlót fogtak az előző Eb-n. Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Lluis Gene

Már egy góllal is tovább írná a történelmet

A történet folytatása innentől ismert: a 2022-es világbajnokság után Szaúd-Arábiába igazolt Cristiano Ronaldo kedd este kezdőként 90 percet játszott a portugálok Csehország elleni Eb-nyitányán, ezzel abszolút rekorder lett a labdarúgó Európa-bajnokságok történetében. A 39 éves klasszis az egyetlen olyan játékos, aki hat Eb-n szerepelt, emellett ő lépett pályára a legtöbb, 26 Európa-bajnoki mérkőzésen, és ő a kontinenstornák legeredményesebb játékosa is 14 góllal. Jelen pillanatban ő az egyetlen olyan labdarúgó, aki öt Eb-n is eredményes volt, értelemszerűen tovább javítaná ezt a csúcsot, ha Németországban is betalálna. Erre Törökország és Georgia ellen még mindenképpen lesz lehetősége, minden további a továbbjutás függvénye. Erre azért jó esélyei vannak a portugál válogatottnak.

És hogy meddig folytatódhat még az elnyűhetetlen Ronaldo elképesztő Eb-utazása? Minden bizonnyal ezen a nyáron, Németországban lezárul ez a világ labdarúgásának szempontjából is egyedülálló történet, a következő, 2028-as Európa-bajnokság idején ugyanis már 43 éves lenne az öt Aranylabdát magáénak tudó portugál zseni. Persze, esetében soha nem mondhatjuk azt, hogy soha…

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.