Cristiano Ronaldo legyintett, majd üvöltött, Király Gábor csúcsa odalett

és Pepe, a portugál válogatott és az egész németországi Európa-bajnokság két legidősebb játékosa már a Csehország elleni mérkőzés kezdő sípszava elhangzásakor rekordot döntött. Ronaldo az első labdarúgó lett, aki hat foci Eb-n is játszott, míg Pepe 41 évesen és 113 naposan a legidősebb futballista lett, aki valaha Európa-bajnoki meccsen játszott. A keménységéről ismert védő Király Gábor csúcsát döntötte meg, eddig a magyar kapus volt az egyetlen, aki a negyvenedik születésnapja után Eb-meccsen játszhatott.

Cristiano Ronaldo rengeteg különböző formában megjelent a lelátón a portugál szurkolók között (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

Pepe a torna előrehaladtával tovább javíthat a csúcsán, igaz, lapunknak nyilatkozva Király Gábor is jelezte, hogy a következő Eb-n még visszaveheti a rekordot.

Portugália és Csehország volt az utolsó két csapat, amelyik bemutatkozott az idei Európa-bajnokságon, s Ronaldo mellett ott volt a kezdőcsapatban a legutóbbi foci Eb másik társgólkirálya, Patrick Schick is, aki a mögöttünk hagyott idényben a Bayer Leverkusen veretlenül megszerzett Bundesliga-aranyérméhez járult hozzá.

Cristiano Ronaldo népszerűsége balhékhoz vezet

Ez az első Európa-bajnokság, amelyre Cristiano Ronaldót már Szaúd-Arábiából hívták be a portugál keretbe, a népszerűsége azonban továbbra is felfoghatatlan, már-már veszélyes mértékű a portugál szurkolók körében.

A portugál válogatott edzése után a csehek elleni mérkőzés előtt is balhé kerekedett abból, hogy néhány rajongó túl közel akart kerülni Ronaldóhoz: az Origó vette észre a videót, amelyen egy portugál tévés megrúgta fiatal honfitársát.

A mérkőzés az idei Eb első gól nélküli első félidejét hozta, a legtöbb veszélyt Cristiano Ronaldo jelentette a kapura.

A második félidőben viszont Csehország az első kaput eltalált lövésével vezetést szerzett, Lukás Provod tökéletesen tekert a hálóba labdát a tizenhatoson kívülről.

Néhány perccel később az egyébként jól védő Stanek kapus saját védője, Hranác lábára ütötte a labdát, ahonnan az a cseh kapuba pattant, ez már az Európa-bajnokság harmadik öngólja volt.

A hajrában Cristiano Ronaldo kapufát fejelt, a kipattanót liverpooli csapattársa, Diogo Jota a kapuba lőtte, majd kibirkózta Stanek kezéből a labdát, hogy azzal ünnepelhessen – csakhogy Ronaldo a fejese előtt lesen volt, így a VAR visszavonta a találatot, Ronaldo mindezt legyintéssel nyugtázta.

A lefújáskor viszont mégis örömüvöltést hallathatott Ronaldo, amikor megölelte a fiatal hőst, Francisco Conceicaót. A Porto játékosa a 90. percben állt be, de így is ő lőtte Portugália győztes gólját. Roberto Martínez szövetségi kapitány talán még azt is megbocsátja a csodacserének, hogy mezlevételért sárga lapot kapott a gól után.

Francisco Conceicao édesapja, Sergio Conceicao az egyetlen portugál játékos, aki Eb-n mesterhármast szerzett – 2000-ben, Németország ellen –, erre még Cristiano Ronaldo sem volt képes.