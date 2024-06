Ronaldo nyakába ugrottak, botrányos véget ért a portugálok edzése + videó

A portugál labdarúgó-válogatott legnagyobb csillagát, Cristiano Ronaldót is beleértve csütörtökön érkezett meg a 2024-es Európa-bajnokság helyszínére, Németországba. Már a luzitánok fogadtatása is káoszba fulladt, hiszen a marienfeldi szálloda előtt megjelent tömeggel nem bírtak a rendezők, a szurkolók áttörték a biztonsági korlátokat, és így igyekeztek közel férkőzni a futballistákhoz.

Az őrület pedig a csapat pénteki edzésén csak tovább folytatódott. A magyarokhoz hasonlóan a portugálok is nyilvános tréninget tartottak, amelyre közel nyolcezer ember volt kíváncsi. Ám a gyakorlás nem tartott sokáig, mert néhányan úgy gondolkoztak, hogy talán ez lesz az utolsó esélyük, hogy közös fotót készítsenek a minden bizonnyal utolsó Európa-bajnokságára készülő Ronaldóval, ezért a pályára rohantak.

Az Origó cikkéből kiderül, a biztonsági személyzet több szurkolót is eltávolított a pályáról, de akadt olyan is, aki eljutott az ötszörös aranylabdás játékosig, közös fényképet is csinált, mi több, Ronaldo nyakába ugrott. A portugálok kapusa, Jose Sá hatékonyabb volt a biztonsági őröknél, ő maga szabadult meg egy drukkertől.

A fan invading the training ground to adore 😍pic.twitter.com/nvrYe7ATaB — VINTAE (@cfcvintae7) June 14, 2024

A portugál válogatott kedden Csehország ellen mutatkozik be az Európa-bajnokságon, majd Törökország és Georgia csapaival mérkőzik meg az F csoportban.