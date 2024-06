Az Eb-kiesés után már nyaralnak és futballoznak a magyar játékosok + kép

Nagy csendben utazott haza csütörtökön a magyar válogatott a németországi Eb alatt az otthonát jelentő Weiler im Allgäuból, miután az előző nap este Georgia Portugália elleni győzelmével eldőlt, hogy a legjobb csoportharmadikok között nem jut tovább a nyolcaddöntőbe. A kiesés még igen friss élmény, de az élet megy tovább: az Eb szombaton máris folytatódott az egyenes kieséses szakasszal (olasz kieséssel Svájc ellen és a dánok által vitatott német továbbjutással ). A magyar játékosok is elkezdtek továbblépni, amiben és járt az élen.

Gazdag Dániel az Eb-kiesés után máris visszatért a pályára (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Előbbi Ráckevén pihen, és máris nyaralós képet posztolt a közösségi oldalain: a Fradi védője a kisfiával egy csónakban látható, az sem kizárt, hogy horgásznak. „Ha végre itt a nyár” – fűzte hozzá a fotóhoz Botka, aki egyedül a skótok ellen megnyert utolsó csoportmeccsen lépett pályára az Eb-n, és azt kezdőként végig is játszotta.

Gyorsan visszatért a pályára Gazdag Dániel, aki magyar idő szerint vasárnapra virradóra már mintegy félórát futballozott amerikai klubjában, a Philadelphia Unionban. Ha figyelembe vesszük, hogy ő is csak csütörtökön indult útnak, legalább egy napot utazhatott, és még az időeltolódással is meg kellett küzdenie, ez igencsak gyors visszatérésnek tűnik.

Gazdag Dániel beállt, csapata meg kikapott

Gazdag az Eb-n keveset játszott, mindössze a németek ellen elvesztett második csoportmeccsen küldte be őt néhány percre. Most az amerikai klubjában máris a 62. percben becserélték a sok utazás ellenére, ekkor még 2-2 volt az állás a CF Montréal elleni meccsen, ám a hajrában a Philadelphia két gólt is beszedett, így a magyar támadó csapata 4-2-es vereséget szenvedett idegenben.

A Philadelphia Union sorozatban negyedszer kapott ki az MLS-ben, legutóbb május 19-én, a New England Revolution ellen tudott győzni. A másik magyar érdekeltségű amerikai csapat, a Sporting Kansas City 2-0-ra nyert az Austin FC ellen, ám az amerikai állampolgárságot megkapó Sallói Dániel sérülés miatt nem játszott.