Szégyennek nevezte a dán kapitány, amit a csapatával műveltek az Eb-n

Még a telefonját is előkapta a német ZDF tévécsatornának adott nyilatkozata közben a felháborodását alátámasztva Kasper Hjulmand, miután Dánia 2-0-s vereséget szenvedett Németország ellen az Eb nyolcaddöntőjében. A vitára okot adó jelenetek a második félidő elején zajlottak, akkor még 0-0-s állásnál. Előbb a 48. percben les miatt nem adták meg Dánia vezető gólját, majd az 53. percben a németek tizenegyesből szerezték meg a vezetést Kai Havertz góljával. Mindkét esetről videózás után született döntés, tehát ha nincs VAR, 1-0-s német vezetés helyett 1-0-s dán előny lett volna a játékvezetők pályán meghozott döntései alapján.

A két szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann és Kasper Hjulmand (Fotó: EPA/Ronald Wittek)

– Ez szégyen – jelentette ki a Kicker szerint Hjulmand a VAR ítéleteiről, és a telefonját is előkapta, amelyen a leshelyzet kimerevített képét mutatta. – Egy centiről beszélünk, valóban ez lenne az egyértelmű igazság? Meg lehet ezt ilyen pontosan határozni?

A dán kapitány a németek tizenegyeséről is kritikusan beszélt, amelyet Joachim Andersen alig látható kezezése miatt fújtak be (előtte épp az ő gólját vették el VAR-ítélettel):

– Nem futballozhatunk a karok mozgatása nélkül – fakadt ki Hjulmand. – Ez két nevetséges döntés volt, amelyek döntően befolyásolták a meccset. Németország enélkül is nyerhetett volna, mert fantasztikusan játszott. Tetszik a csapat, tetszik, amit Julian Nagelsmann csinál, de ami velünk történt, az akkor is szégyen.

Ismerősen csengő szavak, Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya hasonlóan reagált , amikor a németek elleni csoportmeccsen szerinte szabálytalankodott az első gól előtt, ám akkor a VAR bár vizsgálódott, nem lépett közbe, így érvényes maradt a gól. Azt akkor ő is elismerte, hogy a németek jobbak voltak és játékvezetői segítség nélkül is nyerhettek volna, de a hibát kikérte magának. A németek azt a meccset is 2-0-ra nyerték meg végül.

Igaza van a dán kapitánynak?

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a visszajátszások alapján a német–dán meccsen mindkét vitatott esetben helyesnek tűnő ítélet született a jelenleg érvényben lévő szabályok alapján: a les ha minimálisan is, de valóban les volt, a német beadás után pedig tényleg kézzel ért a labdához a dán játékos. Az egy másik kérdés, hogy a szabályok, illetve az alkalmazásuk a játék szellemiségének megfelelő-e, de ha a VAR nem korrigálja a pályán hozott döntéseket, akkor most a németek reklamálhatnának. A meccs után így is kritikus volt a bíróval szemben Julian Nagelsmann is, aki a németektől a negyedik percben elvett gól miatt méltatlankodott, amit ha megadnak, megint csak más lehetett volna a meccs forgatókönyve.