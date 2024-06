Európa-bajnokság vagy olimpia? A két idei verseny kapcsolata

A tavalyi budapesti atlétikai világbajnokságon a rendező jogán majdnem minden számban indíthatott sportolót Magyarország, így volt hatvanhárom fős a csapatunk. Most Rómában ennél alig kevesebb, ötvenkilenc sportoló alkotja a magyar válogatottat. Sokaknak az Európa-bajnokság nemcsak önmagában lesz fontos, hanem a párizsi olimpia miatt is. Eddig a kalapácsvető Halász Bence, a futók közül pedig (100 m gát) és Molnár Attila (400 m) tekinthető biztos ötkarikás indulónak, valamint a Párizsban bemutatkozó vegyes gyaloglóváltóban is lesz magyar csapat. Utóbbi számot az Eb-n nem rendezik meg.

Kozák Luca (balra) a tavalyi budapesti világbajnokságon elődöntőt futott (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

– Sok olyan versenyző található a csapatban, akik a következő olimpiai ciklusban hozhatják a szép eredményeket. Ugyanakkor idén is van éremesélyes versenyzőnk, Halász Bence Eb-ezüstérmes és kétszeres vb-bronzérmes, bár a férfikalapácsvetés mezőnye rendkívül sűrű – mondta az Európa-bajnokság előtt Gyulai Márton, a MASZ elnöke, aki úgy számol, hogy a párizsi olimpián 25-30 magyar atléta indulhat.

Halász Bence: Fókusz az olimpián

Halász Bencét a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon és a tavalyi világbajnokságon is csak a lengyel Wojciech Nowicki előzte meg az európaiak közül, ebben az évben viszont még nem volt igazán nagy dobása.

– Úgy érzem, a Budapesten dobott 77,77 méter jó alap, de még messze van az elvárt eredménytől. A második ciprusi edzőtábor után volt egy nehezebb időszakom, ott becsúszott két kevésbé jól sikerült verseny. Idén a fókusz az olimpián van, de az Eb is fontos állomás – összegzett Halász Bence, akinek a selejtezőjét szombat délelőtt, a döntőjét vasárnap este rendezik.

Takács, Molnár és Kozák jó kiindulóhelyzete

Halász mellett két éve Kozák Luca is ezüstérmet hozott haza Münchenből. A gátfutó a tavalyi hazai vb-n nem, viszont az idei fedett pályás világbajnokságon viszont döntőt futhatott, s az ő versenyszámában nagy a különbség a globális és a kontinentális mezőny között.

– Érdekes, hogy imádom Olaszországot, sokat versenyeztem ott, de Rómában nem voltam még, úgyhogy bakancslistás helyszínen állok majd rajthoz – mondta Kozák Luca.

Futóink közül Kozák mellett Molnár Attila (400 m) és Takács Boglárka (100 m, 200 m) is olyan jól áll az európai rangsorban, hogy a selejtező helyett az elődöntőben kezdik meg a szereplésüket. A tavalyi világbajnokságon mindannyian futhattak elődöntőt, Rómában reális esélyük van a fináléra. Akár mindannyian váltóban is szerepet kaphatnak, az olasz fővárosban a női 4×100-as és 4×400-as, valamint a férfi 4×400-as staféta kísérli meg a bravúrt, azaz a döntőbe jutást.