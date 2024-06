Visszavonul az egyik legjobb magyar játékos, két klasszis visszatér a Fradihoz

A 2008-ban olimpiai bajnok csapatot az elmúlt idényben már csak képviselte a medencében, de a párizsi olimpiával lezárul egy korszak, a 37 éves kiválóság is visszavonul. Ezt Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke jelentette be a klub kedden, az MVM Dome-ban tartott sajtótájékoztatóján.

Manhercz Krisztián 2018 után lesz újra a Ferencváros játékosa (Fotó: Mirkó István)

Varga Dénes Újpesten bontogatta a szárnyait, majd a Vasasnál, a Primorje Rijekánál és a Szolnoki Dózsánál is játszott, mielőtt 2017-ben a Ferencvároshoz igazolt volna. Szolnokon is eredményes időszakot zárt – többek között egy BL-győzelemmel–, de a legnagyobb sikereit a zöld-fehérekkel érte el, akikkel tizenhat trófeát gyűjtött be. Hatszor nyerte meg az ob I-et, kétszer a Bajnokok Ligáját és ebben az idényben a Fradival még hiányzó utolsó serleget, a Magyar Kupát is elhódította a csapatkapitány. Közben természetesen a válogatott vezéregyénisége és sokáig csapatkapitánya is volt, egy olimpiai bajnoki címmel büszkélkedhet, kétszeres világ- és egyszeres Európa-bajnok.

Klubszinten az idei BL-döntő volt Varga Dénes utolsó hivatalos meccse, de az FTC még egy búcsúmérkőzéssel készül. A válogatottól viszont még nem köszön el a klasszis, a párizsi olimpiára készül, azután pedig egy fényes éremmel a nyakában fejezné be a pályafutását.

Merkulov megy, Vámos és Manhercz jön

A Ferencváros kedden további távozókról is beszámolt, Luca Damonte és Danyiil Merkulov a Savonánál folytatja, Szabó Bence pedig Szolnokra kerül kölcsönbe. A búcsúzók pótlására világbajnokokat igazol az FTC. A fővárosiakat az Olimpiakosz kedvéért 2022-ben elhagyó hazatér, ahogy Manhercz Krisztián is, aki az elmúlt idényt Marseille-ben töltötte. Rajtuk kívül az eddig a Szolnokot erősítő Vismeg Zsombor és a Barceloneta világ- és Európa-bajnok centere, Miguel de Toro teszi át a székhelyét a Népligetbe.

Új edzővel előre

Az eddig is tudvalevő volt, hogy a Ferencváros női csapatának új vezetőedzője az idáig Szentesen dolgozó Matajsz Márk lett, aki a visszavonuló Gerendás György helyét veszi át. A játékosok közül Tóth-Csabai Dóra csapatkapitány, valamint Dömsödi Dalma és Pőcze Panna búcsúznak el a zöld-fehérektől, utóbbi két pólós a BVSC-nél folytatja. Négy érkezőt is bejelentettek, mégpedig a görög Eleftheria Plevritut, a holland Noa de Virest, Hertzka Orsolyát és Fekete Flórát.