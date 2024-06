Gulácsi Péter is kiakadt: Én még ilyet nem pipáltam!

Gulácsi még bízik a továbbjutásban

Két forduló után nulla ponttal állunk az A csoportban. Bárhogy is alakuljon a folytatás, kapusunk megígérte, hogy a magyar válogatott a skótok elleni mérkőzésen mindent megtesz a győzelemért.

– Most kicsit számolgatnunk kell. Remélem, hogy az utolsó meccsnek is lesz még tétje, és továbbjutunk majd. Az elejétől kezdve tudtuk, hogy a németek ellen nehéz lesz pontot szerezni, a svájciak ellenit pedig elszúrtuk. Innentől kezdve reménykednünk kell benne, hogy úgy alakulnak az eredmények, hogy három ponttal továbbjussunk. Mindent megteszünk majd ezért. Ha nem is lehet már továbbjutni, akkor is nagyon szeretnénk megnyerni az utolsó meccset.