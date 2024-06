Ezért jár jól Hamilton távozásával a Mercedes

Tizenkét idény után döntött úgy hogy elég volt a Mercedesből, és gyerekkori álmát teljesítve inkább a Ferrari tűzpiros autóit vezeti a jövőben. A brit pilóta 82 futamgyőzelmet ünnepelt a német istálló versenyzőjeként, és hét vb-címéből hatot itt hódított el, de 2020-ban véget ért a közös sikerszéria, Hamilton pedig 2024 elején úgy döntött, az idény végén elköszön a Mercedestől.

Russellnek (balra) három idény jut(ott) Hamilton csapattársaként Fotó: AFP/Pedro Padro

A hétszeres világbajnok döntése váratlanul érte a csapata tagjait, de azóta a másik pilóta másik versenyzője, George Russell rávilágított, nyerhetnek Hamilton távozásával.

– Ez egy új kezdet a Mercedes számára. A csapattagok közül rengetegen osztoztak Lewis sikereiben, de a változás gyakran új lökést ad az embereknek. Ez Lewisra is igaz. Mindenkinek alkalmazkodnia és fejlődnie kell, és mi most az alapoktól építkezünk. Jó, hogy Lewis most hagy el bennünket, és nem 2021-ben tette. Az sokkal nehezebb lett volna mindenkinek – vélekedett a brit versenyző.

Russell nem először győzheti le Hamiltont

Russell Hamilton azon kevés csapattársa közé tartozik, aki képes volt legyőzni a rekordbajnokot. Russell mindjárt az első Mercedesnél eltöltött idényében, 2022-ben több pontot szerzett, mint honfitársa, tavaly Hamilton volt a jobb, idén azonban újra Russell vezet. Az időmérőkön 7-1, a futamokon 5-2 az arány a javára, pontokból pedig tizenkettővel (54–42) gyűjtött többet Hamiltonnál. Russell persze nem henceg ilyesmivel.

– Az a feladatom, hogy legyőzzem a csapattársam, és a lehető legtöbbet kihozzam az autóból – nyilatkozta a Daily Mailnek a 26 éves versenyző.

