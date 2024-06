Lisztes Krisztián készül Stuttgartba, de nem a magyar–skót meccsre

Ki-ki meccs jön Skócia ellen

– A magyar válogatott Svájctól és Németországtól is kikapott, nulla ponttal áll az Eb-n a csoportkör zárómeccse előtt. Ez mennyiben számít meglepetésnek?

– Attól függetlenül, hogy két erős csapat ellen játszottunk, biztos vagyok benne, hogy mindenki többre számított. A németek akár a végső győzelemre is esélyesek, mellettük szól a hazai rendezés, jó csapatuk is van, de ugyanez elmondható Svájcról is. Szerintem azzal, hogy csoportelsőként jutottunk tovább a selejtezőből, az elvárások, a saját magunk felé megfogalmazott célok nagyobbak voltak. Látszik a nyilatkozatokon, és szerintem Marco Rossin is, hogy nem így képzelték ezt el. Svájctól és Németországtól is ki lehet kapni, bár a svájciak elleni meccsen a játék képe nem volt olyan, amilyet mostanában a magyar válogatottól megszokhattunk, talán emiatt lehet hiányérzete az embereknek. Szerdán, Németország ellen már jól nézett ki a játék, voltak helyzeteink, szervezettebben védekeztünk, mint a svájciak ellen. A németek nem tudtak olyan minőségű helyzeteket kialakítani, nem tudtak úgy átrohanni rajtunk, mint ahogy azt Svájc megtette az első félidőben, ám sajnos akkor sem sikerült pontot szerezni.

– A vasárnapi ellenfél, Skócia eddig két ellentétes meccset játszott, előbb 5-1-es vereséget szenvedett Németországtól, majd 1-1-re végzett Svájc ellen. Mire mehetünk ellene?



– Ki-ki meccs lesz a továbbjutás szempontjából, talán még a legjobb harmadikok között tovább tudunk jutni. Láttuk azért a skótokon is, hogy az első meccsen zavarodottak voltak, Németország ellen nem sikerült „beleszagolniuk” abba a mérkőzésbe, és kaptak egy jó nagy verést, szerdán, Svájc ellen viszont már egy másik arcát mutatta meg Skócia, nagyon motivált volt, és végül is szerzett egy pontot. Nem lesz könnyű dolga a magyar válogatottnak, de meg kell ragadni ezt a lehetőséget.

– Bár felmerült, a németek elleni csoportmérkőzésre nem tudott kiutazni, Skócia ellen készül?

– Nem megyek a skót meccsre, hazai környezetben fogom követni a mérkőzést.

Irány Stuttgart - de még nem most

– Mindkét meccsnek Stuttgart a helyszíne, ami a város labdarúgócsapatában játékosként eltöltött évek miatt különleges az ön számára. Megkeresték ennek kapcsán a helyiek?

– Igen, persze. Másodikán megyek egyébként Stuttgartba, ott lesz egy pódiumbeszélgetés volt játékosokkal. A németek elleni csoportmeccsre is kaptam meghívást a főtérre a tartományi kormánytól, de más elfoglaltságok miatt nem tudtam megszervezni az utazásomat, ezért nem mentem. Jó érzés, hogy felmerült a nevem, hogy emlékeznek rám. Négy és fél évet töltöttem Stuttgartban, szerintem egész jól sikerült, szívesen emlékeznek arra az időszakra a szurkolók is, jó kis csapatunk volt, szép eredményeket értünk el.

Ralf Rangnick (balra), Kasszimir Balakov és Lisztes Krisztián együtt a VfB Stuttgartban. Lisztes 1997 és 2001 között futballozott a stuttgarti csapatban. Fotó: AFP

– Nemrég Brémában is járt a csapat 2003/2004-es idényben elhódított bajnoki címének 20. évfordulóján. A németek ennyire odafigyelnek a legendáikra?

– Brémában nagyon nagy szó volt, hogy 2004-ben bajnokságot és kupát nyertünk egy szezonon belül, az alapítás óta csak nekünk sikerült ezt elérni, ezért az egy különleges csapat volt ilyen szempontból is. Nem panaszkodhatok, a Fradinál – sokan mondják más klubokból is – nagyon összetartó a közösség és megbecsülik a volt játékosokat, figyelemmel kísérik őket, szerintem megadják azt a tiszteletet és figyelmet, amit külföldön is.

– Hogyan telik az Európa-bajnokság, hol követi a meccseket?

– A legtöbbször tévén keresztül. Így is jó élmény, minőségi a felvezetés, a mérkőzések után azonnal jönnek az interjúk, ennek is megvan az előnye. Nagy élmény szurkolóként ott lenni a stadionban és drukkolni a csapatnak, de tévén keresztül is jó a válogatottnak szurkolni.

– Általánosságban mi a véleménye a kontinenstornán eddig látottakról?

– Még most melegszünk bele azért, de úgy gondolom, jó kis meccsek vannak, nincsen olyan mérkőzés, vagy nagyon ritka az, ami nem közönségbarát. Örülök, hogy az eddig lejátszott meccsek élvezhetőek. Nekem egyelőre tetszik az idei Európa-bajnokság, szinte az összes találkozóról elmondható, hogy mindkét oldalon vannak helyzetek, szakmai érdekességek is. Eddig élvezhető a torna.

Dibusz és Botka is bizonyított, de el kell fogadni Rossi döntését

– Ezer szállal kötődik a Ferencvároshoz, jelenleg is a klub alkalmazásában áll utánpótlás-menedzserként. A Fradiból eddig csupán Varga Barnabás játszott az Eb-n a nemzeti csapatban, ő szerezte az egyetlen gólunkat. Hogy látja az első Európa-bajnokságán szereplő játékos teljesítményét?

– Én azt gondolom, hogy remekül teljesít, nekem legalábbis nagyon tetszik az ő játéka. A fejjátéka kimagasló akár nemzetközi szinten is. Sokszor nehéz helyzetben van elöl, ki van szolgáltatva a minőségibb felpasszoknak, a csapattársaknak, és gyakran ugye ketten vannak rá. Én meg vagyok elégedve Barni eddigi játékával.

– és egyelőre nem kapott lehetőséget. Ön adott volna nekik helyében?

– Endi már bőven bizonyította, hogy bármikor lehet rá számítani, egy nagyon kiegyensúlyozott, jó teljesítményre képes. Dénes is megmutatta már akár nemzetközi szinten a Fradiban, de a válogatott kapujában is, hogy őt is bátran be lehet állítani a kapuba. El kell fogadni a szövetségi kapitány döntéseit azzal kapcsolatban, hogy ki, mikor, mennyit játszik.

Kölcsönadás? Fel sem merült!

– Az ön fia, ifjabb Lisztes Krisztián tartalékosként került be a válogatott Eb-keretébe. Mit jelentett ez az ő számára a gyakorlatban? Állandó készenlétet?

– Bármikor behívhatták volna, de nem kapott külön programot a válogatottól. Július 8-án kezd a Frankfurtnál, ezért már elkezdte a futómunkákat, készenlétben volt, ha úgy alakult volna, hogy csatlakoznia kell a válogatotthoz, nem jelentett volna problémát számára.

– Ahogy elmondta, Krisztián napokon belül, július elején csatlakozik a német élvonalban szereplő Eintracht Frankfurt keretéhez. A légiósélet kezdete előtt ő izgatottabb vagy ön?

– Szerintem inkább én, ő ilyen szempontból nem izgulja túl a dolgot, ami nagyon jó, hogy ilyen karaktere van. Ne is izguljon. Neki most az a legfontosabb, hogy jól sikerüljön a felkészülése. A klubjától megkapta már azt a futómunkát, amivel el kell készüljön, mielőtt kiutazik.

Ifjabb Lisztes Krisztián édesapja útját járja, hamarosan megkezdi karrierje második, németországi szakaszát. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

– Édesapaként milyen útravalóval engedi el a fiát?



– Ahogy eddig is segítettem, ezek után is segíteni fogom, ha szüksége van rám, de neki kell majd megtapasztalnia, hogy mennyivel másabb kint. A Frankfurt egy nagyon jó választás részünkről, szerintem Krisz is a Frankfurt részéről, ők is nagyon várják már, hogy Krisztiánnal együtt tudjanak dolgozni. Nyilván ez kölcsönös, Krisz is várja már, hogy csatlakozhasson a csapathoz és bizonyíthasson. A legfontosabbak azok voltak az előző idény befejezése óta, hogy pihenjen egy nagyot és felkészülten érkezzen meg.

– Sajtóhírek szintjén felmerült, hogy a Frankfurt azonnal kölcsönadhatja Krisztiánt. Ön szerint mi szolgálná jobban a fejlődését?

– Ez igazából nem merült fel, Krisztiánnak a célja, hogy kivívja a helyét a csapatban, a Frankfurtnak pedig az, hogy beépítse Krisztiánt. Vannak olyan hírek, amiket megírnak, de ezzel kapcsolatban nem tudom, hogyan merülhetett fel, mint ahogy azt sem, van-e valóságtartalma vagy nincs. Én a szerződéskötés előtti időszaktól kezdve közvetlen kapcsolatban voltam a klubvezetőkkel, sportigazgatókkal, többször is beszéltünk, így nekem nem volt fontos, hogy ki mit ír, úgyis a pályán dől el minden. Krisznek most az a legfontosabb, hogy jó erőben legyen, és csináljon egy jó felkészülést, minden rajta múlik.

Nem sokat gondolkodott az ajánlaton

– A fia távozásával sem marad Lisztes Krisztián nélkül a Ferencváros, hiszen néhány év szünet után tavaly ősszel tért vissza a klubhoz. Milyen érzés újra ezt az egyesületet szolgálni?

– Fradista vagyok, nem kérdés, ha ott dolgozok, ha nem. Örülök, hogy visszatérhettem, nagyon jó a klíma, jó a feladatkör is, úgyhogy minden rendben van nálam.

– Mi a feladata a Fradinál utánpótlás-menedzserként?

– Szeretném minél gyorsabban beintegrálni a fiatal tehetségeket a felnőtt futballba, úgy egyengetni az útjukat, hogy nekik személy szerint a legjobb legyen. A Fradinál ez úgy néz ki, hogy van a harmadosztályban szereplő tartalékcsapat, valamint az NB II-ben induló „kis Fradi”, a Soroksár, illetve nálunk az U19-es korosztály is megmaradt, ezen kívül megvannak a különböző lépcsőfokok az utánpótláson belül is. Az tartozik az én feladataim közé, hogy a tehetségeinket a legjobban felkészítsük a profi focira. Számomra testhezálló a magasabb korosztályokban szereplő tehetségek menedzselése, az ő fejlődésük segítése, ezért nem is gondolkodtam sokat akkor, amikor felvetődött a visszatérés lehetősége.

– Az élete továbbra is a labdarúgás körül forog, a munkája mellett gyakran pályára lép különböző mérkőzéseken, tornákon, időnként szakértőként is közreműködik. Mire jut ideje emellett?

– Abszolút jól érzem magam a bőrömben. A foci meghatározó az életemben, nagyon örülök, hogy a szenvedélyem a munkám is egyben, és ebben ki tudtam teljesedni. Megvan a magánéletem, nagyon büszke vagyok a gyerekeimre, Krisz mellett van egy nagylányom, Lili, aki már 23 éves, röplabdázik és tanul. Kiegyensúlyozottnak érzem az életemet, örülök, ha tudok a gyermekeimmel foglalkozni meg egyengetni az útjukat, bár ők már lassan felnőttek. Nekem mellettük a foci teljesen kitölti a mindennapjaimat, élvezem az életet.

Lisztes Krisztián Ronaldinhóval egy korábbi teqball-eseményen. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

– Valaha volt vendéglátós érdekeltsége is, ez megvan még?

– Korábban volt egy kávéház és étterem Újpesten, ami jelenleg is megvan, de ki van adva, így már nem én foglalkozom vele. Vendégként persze néha bejárok, de üzemeltetési szinten már nem én kezelem.

– Végezetül kanyarodjunk vissza az Európa-bajnoksághoz, hiszen ezekben a napokban minden erről szól: hogy látja, ki érhet oda az elődöntőbe, akár a döntőbe ezen az Eb-n?

– A látottak alapján a németeknek nagyon jó esélyük van erre, elkaptak egy nagyon jó fonalat, pozitív spirálba kerülhetnek. Németország mellett azt látom, hogy Spanyolország is nagyon jó focit játszik. Elsősorban a nagyokra gondolnék, a franciák, spanyolok, németek jó eséllyel messzire jutnak ezen az Eb-n, mellettük egy meglepetéscsapatot is el tudnék képzelni a négy között, akár az osztrákokat vagy a hollandokat. Azt gondolom, hogy a klasszikus nagycsapatok közül fog odakerülni a legjobb négybe valaki.