Egy ír újság beletaposott Szoboszlaiba és a magyar válogatottba

Ezután áttér Szoboszlai Dominikra: „Természetesen van egy sztárjátékosuk. Legalábbis egyesek szerint az, ami igen furcsa. Én láttam már eleget Szoboszlai Dominikot ahhoz, hogy tudjam, nem szabadna egy Liverpool-kaliberű klub közelébe kerülnie. Az elmúlt szezonban néhány szemet gyönyörködtető gólt szerzett a Vörösöknek, és néhány hollywoodi passzt is ad. A labdával való előrefutásáért is dicséretet kap, még akkor is, ha a futásai általában zsákutcákba vezetnek. Szerintem figyelemre méltó volt, hogy Szoboszlai a szezon végén kevesebbet játszott a Liverpoolban, mint korábban. Jürgen Klopp gyakran Curtis Jonest vagy Harvey Elliotot indította előtte. Szerintem Kloppnál leesett a tantusz, hogy Szoboszlai nem elég jó.”

Szoboszlai középszerű

Eamon Dunphy ezután hangot ad a bizonyosságának, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya aligha győzi majd meg Arne Slotot, a Liverpool új menedzserét. Annyit megenged, hogy Szoboszlai talán Premier League-szintű futballista, de legfeljebb egy középcsapatban lehet helye, nem a Liverpoolban. Ő ezzel csak annyit akar mondani – teszi hozzá –, hogy a magyar válogatottban nincsen semmi különleges, a játékosai mégis sorrendben a harmadik Eb-jükre készülhetnek, az írek pedig megint nyaralhatnak, holott cseppet sem gyengébbek együttesénél.