Óriási esélyt kapott a Győr edzője, és élt is vele

Védekezésben most volt a legjobb a Győr

– Egy olyan csapattal találkoztunk ma, amely talán az egyik legjobb volt az elmúlt hónapban. Elképesztően jó teljesítményt nyújtott és kivégezte a Metzet az elődöntőben, úgyhogy nagyon erős, kemény együttesre készültünk, sok egy az egy elleni párharcra. Külön felhívtam a játékosaim figyelmét arra, hogy figyelniük kell a tempóra, a sebességre. Hatvan percig ez volt a legjobb teljesítményünk védekezésben március közepe óta, mióta én vagyok a vezetőedző – értékelt a BL-döntő után a Győr vezetőedzője, Per Johansson.

Solberg is meghálálta a bizalmat

A svéd szakvezető a fináléban annak ellenére is lehetőséget adott a kapuban Silje Solbergnek, hogy a döntő után a Magyar Nemzetnek is nyilatkozó Sandra Toft szombaton bravúrok sorával járult hozzá a továbbjutáshoz.

– Sandra Toft a szombati parádéja után talán megérdemelte volna vasárnap is az esélyt, azonban úgy gondoltam, hogy Silje Solbergnek is lehetőséget biztosítok, és ő is hozta ugyanazt, ez volt a kulcs. Nagyon boldog vagyok, hiszen szerintem a védelem és a kapusok nyerik a trófeákat, ami a döntőben is bizonyosodott. Rengeteget léptünk előre védekezésben – magyarázta az edző, akinek döntését Solbert teljesítménye alátámasztotta: a kapus a Bietigheim 38 próbálkozásából 16 alkalommal védeni tudott.