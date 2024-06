„Ezzel a győzelemmel valóra vált az álmom” – így ünnepeltek a győriek a BL-serleggel + videó

– Fantasztikusan játszott a csapat vasárnap elejétől a végéig, végig kontrolláltuk a mérkőzést, a kezünkben tartottuk a döntőt. A Bietigheim több nagy hibával kezdett, mi pedig ki tudtuk használni ezeket, és végig megőriztük a korábban felépített előnyt. Nagyon boldogok vagyunk – kezdte a lapunknak nyilatkozó dán kapus, aki 2022-ben igazolt Győrbe, így először nyerte meg a Bajnokok Ligáját a csapattal. – Ezzel a győzelemmel valóra vált az álmom. Még most is hihetetlen, hogy ennek a csapatnak a tagjaként megnyertem a Bajnokok Ligáját! Számomra ez az aranyérem az idény legemlékezetesebb pillanata. Nagy köszönet jár az összes Győr-szurkolónak, ők is hozzájárultak ahhoz, hogy mindez megvalósulhatott. A Bietigheim elleni volt a legfantasztikusabb hangulat, amelyben valaha játszhattam!