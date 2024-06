Olaszország és Svájc már készülhet is a tizenegyesekre?

Hétfő este még az olaszokkal együtt örültünk Mattia Zaccagni 98. percben esett találatának. Azóta kiderült, hogy a magyar válogatott a horvátok elleni késői olasz gól ellenére sem került a legjobb négy csoportharmadik közé, így nem jutott be az Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszába, s az is, hogy ha nincs az a gól, akkor a címvédő olaszok is kiestek volna három ponttal és mínusz egyes gólkülönbséggel. Olaszország az Albánia elleni 2-1-es győzelemmel nyitott, aztán 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, majd jött a drámai 1-1 Horvátország ellen. Luciano Spalletti, az olaszok szövetségi kapitánya tudja, hogy csapatának javulnia kell a folytatásra.

Az olaszok itt még nem is tudták, mennyire fontos volt Zaccagni gólja (Fotó: MTI/AP/Petr David Josek)

– Megérdemeltük a továbbjutást, noha nem a legjobb játékunkat nyújtottuk, de a csoportunk is nehéz volt. A párharcokat rendre elveszítettük, és ez nem technikai kérdés. Tapasztalat kell ahhoz, hogy határozottabban beleálljunk a párharcokba, hajlandók legyünk elvégezni a piszkos munkát. Ebben előre kell lépnünk – mondta Spalletti, aki a védelme összeállítása miatt aggódhat.

Riccardo Calafiori a csoportkörben kapott két sárga lapja miatt eltiltását tölti, Alessandro Bastoni játéka betegség, Federico Dimarco szereplése sérülés miatt kérdéses.

Svájc magabiztosan várja az Olaszország elleni meccset

Ha az olaszok továbbjutnak, a negyeddöntőben megismétlődhet a legutóbbi Európa-bajnokság döntőjének párosítása Anglia ellen. Ez tűnik a könnyebb ágnak, az elődöntőbe a Románia, Hollandia, Ausztria, Törökország négyes egyike is bejut. Svájcban talán örülnek is, hogy a németek ellen 92. percben kapott gól után ide kerültek. Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya a Magyarország elleni 3-1-es siker, majd a skótok és a németek ellen elért két 1-1-es döntetlen után az olaszoktól sem fél.

– Nem aggódom túlságosan Olaszország miatt, éppen ellenkezőleg, hiszen eddig jól működik a játékunk. Nem mondhatjuk, hogy mi vagyunk a favoritok, de a Németország elleni döntetlen nagy önbizalmat ad nekünk – jelentette ki a szakember.