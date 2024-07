Lavinát indít el az Eb-győztes játékos átigazolása

Az Európa-bajnokság végéig nagy volt a csend az átigazolási piacon – kivéve egy klubváltást, amely megrengette a futballvilágot. Utóbbi kifejezés talán túlzás, mivel Kylian Mbappé és a Real Madrid évek óta kacérkodott egymással, és már az előző idény kezdetétől nyílt titok volt, hogy ezen a nyáron megköttetik a frigy, mindenesetre az nem mindennapos, hogy egy ilyen kaliberű játékos talál magának új csapatot.

Kylian Mbappé átigazolása nem jelentett meglepetést. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Morata, Williams és Olmo is kelendő

Mbappénak tehát már az Eb előtt eldőlt a sorsa, másoknak azonban kiváló lehetőséget biztosított arra a torna, hogy felhívják magukra a klubok figyelmét. Ez több játékosnak sikerült is, az Eb-győztes spanyolok különösen kelendők. Nico Williamsre a Barcelona vadászik, és bár a játékos a jobb ajánlatok ellenére is a katalánokat választaná, a Barca dolgát megnehezíti, hogy az Athletic Bilbao ragaszkodik a kivásárlási árhoz, hatvanmillió euróhoz. A Barcelona továbbra sem dúskál a pénzben, de Joan Laporta klubelnök mindenkit megnyugtatott, hogy Williamsért képesek lesznek kifizetni ezt az összeget.

A spanyol csapatkapitány, Álvaro Morata az Atlético Madridot hagyja ott az AC Milan kedvéért. A 31 éves támadó szerdán átesett az orvosi vizsgálatokon, majd megerősítette, hogy a piros-feketéknél folytatja. Az ő klubváltása lavinát indíthat el az öreg kontinensen. Morata távozása és a 33 éves Antoine Griezmann visszaesése lépésre késztetheti az Atléticót, amely Julián Álvarezzel pótolná a duót. A fia­tal argentin több játékperc reményé­ben otthagyná a Manchester Cityt. Ezt Madridban megkapná, viszont az egyezkedés elhúzódhat, tekintve, hogy az Atlético először csak kölcsönbe venné őt, kérdés, hogy ebbe az angolok beleegyeznek-e.

Ugyanakkor a spanyolok javára válhat, hogy a hírek alapján a City nem áll messze Dani Olmo megszerzésétől. Sajtóinformációk szerint a hétfőn lejárt hatvanmillió eurós kivásárlási árának az idejét az RB Leipzig öt nappal meghosszabbította az Eb-döntőre való tekintettel. A Barcelona is szívesen látná a soraiban Olmót, de várhatóan Guardiola csapata lesz a befutó.

Lukaku újra Olaszországba vágyik

A fent említett Álvarezre a Paris Saint-Germain is pályázik. A franciák­nak Mbappé távozása után nagy űrt kell betölteniük. Erre jelenthetne megoldást a City támadója. A PSG fő jelöltje azonban nem ő, hanem Victor Osimhen, aki már kezdené is pakolni a bőröndjeit, ha a Napoli és a Paris Saint-Germain megegyezik egymással.

Ez esetben a Napolinak kellene új csatár után néznie, és Romelu Lukaku már készen is áll a költözésre. A Chelsea kegyvesztett játékosa az elmúlt két idényt Olaszországban töltötte kölcsönben, egy évet az Internél, egyet az AS Románál, most pedig magára húzná egy harmadik olasz csapat mezét is, hogy ismét Antonio Contéval dolgozhasson együtt.