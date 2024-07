Szoboszlai Dominiket is elszomoríthatja a Real Madrid lépése

Ez a nyár is sok változást hozott Liverpoolban. A legfőbb természetesen Jürgen Klopp távozása volt, aki kilenc idény után mondott le a vezetőedzői posztról. De rajta kívül a klubot hosszú éveken keresztül szolgáló Joel Matip, illetve Adrián és Thiago Alcantara is elköszönt az angoloktól, utóbbi a futballtól is.

Bellingam (jobbra) győzködheti Alexander-Arnoldot, hogy elhagyja a Liverpoolt a Real kedvéért Fotó: AFP/Ina Fassbender

Mi lesz a Liverpool három kulcsemberével?

Talán velük még nem ért véget a sor. Klopp három kulcsjátékosának, Mohamed Szalahnak, Virgil van Dijknak és Trent Alexander-Arnoldnak is 2025 nyarán jár le a szerződése. Egyelőre egyikükről sem tudni, hogy sikerül-e megegyezniük a Vörösökkel kontraktusuk meghosszabbításáról, és hogy egyáltalán vágynak-e erre, esetleg már most távoznának, amikor a klub még pénzt kaphat értük.

Szalah a szaúdi ligából sorra kapta az ajánlatokat, de a megnyilvánulásai alapján ő várhatóan kitölti a szerződését. Virgil van Dijk az elvesztett Eb-elődöntő utáni elkeseredésében azt nyilatkozta, át kell gondolnia a jövőt.