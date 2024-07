Kokó a szaunában tanította ütni a sportriporterből lett jogászt

– Ezután jött Atlanta, Kovács István olimpia aranyérmének a közvetítése, egyre ismertebb lett sportriporterként, majd váratlanul a Fővárosi Főügyészség szóvivőjeként bukkant fel. Ez milyen fordulat volt?

– A Telesportnál mesterkurzust végeztünk, közben pedig elkezdtem dolgozni fogalmazóként és titkárként a bíróságon, ez volt a főállásom. Amikor a bírói kinevezés előtt álltam, akkor

az egyik főnököm azt mondta, választanom kell, az nem megy, hogy egyik nap ítélkezem, másnap pedig Kokó bokszmeccsét közvetítem. Egy öttagú grémium előtt kellett megjelennem, ahol megkérdezték, miért akarok bíró lenni. Előttem már vagy húszan kapták meg ezt a nem túl frappáns kérdést, gondoltam, szokatlan választ adok, és azt feleltem, a gyors meggazdagodásért.

Végül három:kettő arányban arra szavaztak, hogy bíró leszek, de a kettőnek lett igaza, mert egy bírói pályázaton alulmaradtam annak ellenére, hogy egy picivel minden mutatóban jobb voltam a kinevezett vetélytársnál, aki egyébként nagyon meg is érdemelte.

Seneca mondása nem illik rá

– Ezért ment inkább az ügyészségre?

– Igen, kicsit megsértődtem, de utólag már nem bánom, hogy így történt. Varga Zs. András volt akkor a legfőbb ügyész helyettese, és ő hívott, hogy legyen szóvivője a Fővárosi Ügyészségnek is. Vele együtt alakítottuk ki a máig működő ügyészségi szóvivői rendszert, amire nagyon büszke is vagyok.

– Az nem vetődött fel, hogy a sportriporteri munkát választja?

– Nem. Senecának van ugyan egy mondása, amely szerint aki mindenütt ott van, az sehol sincs, rám ez nem igaz, én mindig is több lábon szerettem volna állni.

Az újságírásban láttam kisiklott karriereket, öngyilkosságokat, és úgy éreztem, hogy ez nagyon bizonytalan pálya. Változnak az ízlések, túl sűrűn kell alkalmazkodni gyorsan változó elvárásokhoz, az ember hol túl fiatal, hol túl öreg valamihez, és a számos remek ellenpélda ellenére nem akartam mindent erre az egy lapra feltenni, a jog pedig mindig is roppant fontos volt nekem.

– Ennek ellenére azért olykor hallhattuk bokszközvetítéseknél, csak éppen nem a köztévén.

– Egészen tizennyolcig hallhattak az egyik kereskedelmi sportcsatornán, Magyarországon például én közvetítettem a két Klicsko-testvér, Vitalij és Volodimir legtöbb mérkőzését. Emellett egy csúcshoz is közöm van, a Duna TV eddigi legnézettebb műsora Volodimir Klicsko és David Haye meccse volt, csaknem másfél millióan nézték, és én közvetítettem. Szántó Öcsi bácsi volt a szakkommentátor, aki több mint barátom, de nagyon erős a kapcsolatom sok bokszolóval.

Balról Borbély Zoltán, Szántó Imre és Harcsa Zoltán, olimpiai 5. helyezett ökölvívó Forrás: Facebook

– Újabb érdekes fordulat: 2010-ben tagja lett az MLSZ elnökségének, amelyet az új és Messiásként várt elnök, Csányi Sándor állított össze. Ha jól tudom, előtte személyesen nem is ismerték egymást.

– Ez így volt. Természetesen tudtam, hogy ki ő, de korábban nem vállalt szerepet a sportban, én pedig messze álltam a pénzügyi világtól. Amikor ő kiválasztotta az új elnökség rajta kívül nyolc tagját, arra törekedett, hogy ők elsősorban ne a labdarúgás világából érkezzenek.

Egy régi mondás szerint a háború túl komoly dolog ahhoz, hogy a katonákra bízzuk, Csányi Sándor alighanem ebből indult ki.

Akkor még az ügyészség felügyelte a sportszervezeteket, adta magát, hogy onnan menjen valaki az elnökségbe, valaki pedig engem javasolt, és nyilván a sportban való ismertségem is számított. Jó érzés volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, Vizi E. Szilveszter után én kaptam a legtöbb szavazatot. Az pedig nagyon jólesett, hogy a közgyűlésen Grosics Gyula, Buzánszky Jenő vagy éppen Szepesi György mennyire szurkolt nekem, őket gyerekkorom óta ismertem.

– Hogyhogy?

– A Párizsban élő nagyapám intézte az Aranycsapat tagjainak a valutaügyeit. Hozzáteszem, legálisan. Jules bácsinak hívták, és ők az ő unokájaként ismertek meg.

Az MLSZ rászabott egy osztályt

– Az MLSZ-től azt kapta, amit várt?

– Említettem a Telesport hatos fiatal csapatát, amelynek a tagjaival a mai napig szoros barátságban vagyunk, minden hónapban találkozunk. A szövetségben ugyanilyen remek csapat tagja lehettem vezetőként, majdnem ugyanolyan szép időszakként emlékszem rá vissza, mint arra.

Borbély Zoltán és Csányi Sándor Fotó: Nemzeti Sport

– Az elnökség megalakulás után néhány hónappal el is hagyta az ügyészséget, és az MLSZ alkalmazottja lett a jogi és sajtóosztály vezetőjeként. A kettő hogyan passzolt össze?

– Úgy, hogy amikor tárgyaltunk, én megmondtam, hogy a jog a hivatásom, és így tulajdonképpen az én kedvemért házasították össze ezt a két területet, utána ez az osztály meg is szűnt. Amúgy hatalmas kihívás volt ez a feladat. A nagy hatalmú megyei elnökségeket át kellett alakítani megyei igazgatóságokká úgy, hogy az MLSZ a megyékkel együtt egy jogi személy legyen. Hatalmas munka volt. Ez egyébként Csányi Sándor egyértelmű akarata volt, mert így a működés sokkal racionálisabb lett.

Óriási eredmény, hogy ebből sem kívül, sem belül nem támadt felzúdulás. Büszkén mondhatom, hogy Izsó Ignáccal és Kósik Tamással együtt egyetlen pert sem veszítettünk el. A jogi rész tehát sikeresnek mondható, a kommunikáció megítélése pedig túlságosan is szubjektív, bármilyen furcsa, ha a válogatott nyert, akkor jó volt, ha nem, akkor biztosan rosszul csináltuk a belső vélemények szerint.

– Az elnökségi tagsága miért szűnt meg menet közben?

– Volt egy újságíró, akinek sokat segítettem, és egy Csányi Sándorral készített interjúban teljesen jogosan felvetette, hogy elnökségi tagként és alkalmazottként tulajdonképpen a saját magam főnöke vagyok. Dacára annak, hogy ez másra is igaz volt, én távoztam az elnökségből, de egyáltalán nem baj, nem haltam bele, annak pedig örültem, hogy Balogh Gabriella lett az utódom.

Az élet komoly jelzést adott

– Amikor eljött az MLSZ-ből, ezt azzal indokolta, hogy a jogi hivatásában ez az utolsó pillanat, hogy lépést tarthasson a szakma legjobbjaival. Ez mit jelent?

– Negyvenkét éves voltam, akkor vezették be az új büntetőeljárási törvényt és az új polgári perrendtartást, ami miatt többen elhagyták a jogi pályát. Ezek olyanok, hogy vagy csinálod, vagy sohasem tanulod meg. Tényleg úgy éreztem, hogy ha most nem összpontosítok erre, akkor lemaradok. Emellett szerettem volna végre a magam ura lenni. Mindig szerettem a jó főnököket, akiktől sokat tanulhattam, és mindig is volt ilyen, a futballban például Kaszás Pál vagy Szűcs Lajos, akitől rettegtünk, de nagyon felnéztünk rá, de vágytam némi önállóságra. A közlekedés lett a szakterületem, amelybe beletartozik a kártérítés és a biztosítás is, és olyan nagy ügyekben dolgozhatok, mint például a Hableányé. A sportjogot már rá sem írom a névkártyámra, nem szeretem, amikor valakinek tucatnyi címe, funkciója zsúfolódik össze rajta.

– A sportból mennyi maradt meg?

– A médiát illetően a Sport TV Heti helyzet című műsorának rendszeres vendége vagyok, a Sport plusz Fociban is megjelenek, de az MLSZ Jogi Bizottságának is tagja vagyok. Ennyi elég is a munka mellett, az élet komoly jelzést adott erre.

– Milyen jelzést?

– A Covid után a fél arcom lebénult egy Ramsey–Hunt-szindróma nevű betegség miatt.

Egy év és két hónap alatt jöttem ki belőle, lelkileg majdnem belehaltam, és köze van a stresszhez. Tanácsolták a minél több mozgást, a következő nyáron elmentem a színészválogatottal focizni, a labda eltalálta a szememet, hátsó üvegtesti határhártya-leválás lett belőle. Eddig azt sem tudtam, hogy ilyen betegségek léteznek.

Elek Ilona doktornő mentette meg a szememet. Ezután átestem egy térdműtéten, az orvos azt mondta, mondaná, hogy porcleválás, de nem teheti, mert nincsen porcom. Három rossz nyárt követően most először érzem újra a felszabadultságot.

– Ilyenkor szokták mondani, hogy a sok rossz megváltoztatja az értékrendet.

– Van benne valami. Szabó Lőrinc azzal zárja Különbéke című versét, hogy „egyre jobban kezdem szeretni a gyerekeket”, és én is így vagyok ezzel. Nemcsak a saját két fiamtól vagyok elbűvölve, hanem a tanítványaimtól is a Pázmányon. A közhiedelemmel szemben rengeteg a hihetetlenül okos, nyitott, nálunk jóval rátermettebb fiatal, akik tökéletesen kiismerik magukat a mai élet kihívásai között. Óriási ajándék, hogy közöttük lehetek, és mindig is szerettem jó csapat tagja lenni.