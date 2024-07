A győzelem mellett egy egyéni cím is motiválhatja Dani Olmót az Eb-döntőben

Dani Olmo nem túl kedvező előjelekkel várta az Európa-bajnokságot, a németországi tornát felvezető öt idei felkészülési találkozó közül ugyanis csupán egyszer, a Brazília ellen 3-3-ra végződő, márciusi mérkőzésen kapott játéklehetőséget. Ezen kívül egyszer nem volt kerettag, háromszor pedig a kispadon ült.

A csoportkör után indult be a szekér

A német élvonalbeli RB Leipzig csapatában a magyar válogatott Gulácsi Péter és Willi Orbán – korábban Szoboszlai Dominik – csapattársaként szereplő támadó középpályás a csoportkör nyitányán is a padon kezdett, majd egy óra után beállhatott a Horvátország elleni, 3-0-ra megnyert meccs második félidejében. A következő, olaszok elleni mérkőzésen egyáltalán nem kapott lehetőséget Olmo, aki a harmadik, Albánia elleni találkozón kezdőként 84 percet játszott, ráadásul az ő átadása után született meg a győztes gól is. A nyolcaddöntőben csereként beszállva góllal vette ki a részét Georgia 4-1-es legyőzéséből, a legjobb nyolc között az ő találata és gólpassza is kellett a németek hosszabbítást követő kiejtéséhez, a franciák elleni elődöntőben pedig győztes gólt ért el. Öt meccsen háromszor volt eredményes, a kezdeti mellőzöttség után pedig mára kihagyhatatlan lett Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapatából.

Egy apró lépés hiányzik

A 26 éves Olmo öt meccsen összesen 341 percet játszott az idei Eb-n, statisztikája pedig remek: amellett, hogy három gólt és két gólpasszt jegyez, az európai szövetség, az UEFA honlapján elérhető adat szerint 83,4 százalékban pontosak az átadásai. Olmo jelenleg az Eb-góllövőlista élén áll, igaz, rajta kívül öten is elmondhatják ugyanezt. A „hatosfogat” tagjai közül ugyanakkor Olmón kívül már csak az angol nemzeti együttest erősítő Harry Kane növelheti góljainak számát. Micsoda különmeccs alakulhat ki a gólkirályi címért a finálé résztvevőinek két meghatározó játékosa között!

Már csak egy apró lépés hiányzik, de dolgozunk rajta. A gólok és a gólpasszok a csapatot dicsérik. Noha Franciaország ellen hátrányba kerültünk, de így lett fantasztikus meccs ebből. Jöhet a döntő, mi mindent meg fogunk tenni, de nem tudjuk még, hogy mi lesz a vége

– nyilatkozta a fran­ciák legyőzését követően Dani Olmo.

Olmo esélyes lehet a kontinenstorna legjobbjának járó díjra is, a várt sikerek mellett pedig akár hosszabb távon is profitálhat a jó Európa-bajnoki szereplésből. Vele kapcsolatban beszédtémát szolgáltatott lehetséges klubváltása, hallani lehetett a Liverpool, a Manchester City és az FC Barcelona érdeklődéséről is. A Barcelona utánpótlásában nevelkedett, a lipcsei évek előtt pedig a horvát Dinamo Zagreb együttesét erősítő Olmo a közelmúltban úgy fogalmazott, hogy akinek tudnia kell, az már tudja, hogy ő hol fog futballozni a következő klubidényben.

Carvajal visszatérhet, Navas játéka kérdéses

Friss hír az angolok elleni fináléra készülő spanyolokkal kapcsolatban, hogy Jesús Navas a gárda csütörtöki edzésén külön munkát végzett, így jelen pillanatban bizonytalan, hogy tudja-e vállalni a játékot a döntőben. Navast a franciák elleni keddi elődöntő 58. percben kellett lecserélni. Vele ellentétben várhatóan a kezdőcsapat tagja lehet majd Daniel Carvajal, aki az elődöntőben a korábban begyűjtött sárga lapjai miatt hiányzott.