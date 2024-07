Máris óriási pénzt hoz a Madridban kitört „Kylianmania”

Kylian Mbappé érkezése hozta a papírformát Madridban. Nem a pályán, hanem a személye, illetve a meze iránti érdeklődés az, ami aligha lepte meg a klub illetékeseit: a frissen elkészült kilences, Mbappé feliratú mezekre azonnal lecsaptak az emberek, és pillanatok alatt elkapkodták a készletet. Az értékesítés egyébként elsősorban nem a hivatalos bolt(ok)ban zajlik, és nem is a bemutatás napjától, hanem online és már egy hete, így az első eladási adatok is kiderültek már. Ezek szerint a legelső értékesítési nap végén csaknem egymillió euró értékben adtak el a francia csatár mezéből, ez pedig a teljes eladás hetvenöt százaléka.

Forrás: Realmadrid.es

Érdekesség, hogy Kylian Mbappé édesapja is bevásárolt, száznál is több mezt vett meg, 185 dollárt fizetve darabjáért. A család ettől persze nem megy tönkre, mert az eladásokból maga a játékos is részesedik. Az As információi szerint a futballista a legnagyobb engedményt a képi jogaival kapcsolatban tette, és úgy állapodott meg, hogy csak húsz és harminc százalék közötti részesedésre tarthat igényt az újonnan kötött és kötendő szerződéseiből, ugyanakkor a már meglévőknél megtarthatja a száz százalékot.