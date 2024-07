Itt az ideje, hogy a helyére tegyék a Liverpool játékosát

Nos, fogalmazzunk úgy, hogy augusztustól Gakpónak kellene felnőnie a saját szintjére, azaz a klubjában is úgy teljesíteni, mint amire a válogatottban megmutatta már, hogy képes.

– Őszintén szólva nehéz erre mit mondani – mondta a 25 éves játékos, amikor az ingadozó formájáról kérdezték egy interjúban. – Ez természetes a futballistáknál. Nem mindig úgy sikerülnek a dolgok, ahogy szeretnéd. Vannak olyan időszakok, amikor nem jön ki a lépés. De egy nagyszerű csapatban játszom Liverpoolban, és a klubnál akkor is hittek bennem, amikor nem ment olyan jól a játék. De voltak remek meccseim, és mindig keményen dolgoztam.

Ha balszélső, akkor Díaz

Klopp is hitt Gakpóban, ám bármilyen furcsa is ezt róla leírni, nem tudta kiaknázni a holland labdarúgóban rejlő lehetőségeket. Mohamed Szalahnak stabil helye van a jobb szélen, távozása óta pedig Luis Díazt illeti meg a másik oldal, így a támadósorban a középcsatár pozíciója maradt üresen. Ezt általában a klub történetének legdrágább igazolása, Darwin Núnez foglalta el, ám egy idő után Klopp is ráunt, hogy egymás után hagyta ki az ajtó-ablak helyzeteket, így az uruguayi egyre többször került a kispadra. Diogo Jota gólerős, de egyben sérülékeny. Maradt Gakpo középen.

A holland szélső a következő idényben talán inkább remélheti, hogy a „helyére” teszik. Luis Díazról továbbra sem mondott le a Barcelona, és ha a katalánok pénztárcája engedi, minden bizonnyal megpróbálják őt elcsábítani Liverpoolból. Persze Gakpo még ebben az esetben is kaphatna vetélytársat, hiszen egy darabig úgy tűnt, hogy a Newcastle balszélsője, Anthony Gordon újra a Mersey folyó partján köt ki, de jelen pillanatban ennek elég kicsi az esélye.

Talán az is kedvezhet Gakpónak, hogy már egy holland vezetőedző irányítja a Liverpoolt. Arne Slot bevallottan sokat nézte a csapat mérkőzéseit – már akkor is, amikor még elképzelhetetlennek tűnt, hogy Klopp egyszer feláll majd a kispadról. Vélhetően a holland válogatott meccseit is követte, így feltűnhetett neki, hogy honfitársából többet is ki lehet hozni a Vörösöknél.

Kíváncsian várjuk, hogy Slotnak sikerül-e teljesíteni Sturridge kívánságát.