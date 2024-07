A Liverpool futballistája elárulta a titkát, a román kapitány nem

Cody Gakpo a lengyelek és az osztrákok után Románia kapuját is bevette az Európa-bajnokságon. A nyolcaddöntők után négy futballista áll három góllal a torna aranycipőjéért zajló verseny élén, közülük Gakpo és a grúz válogatottal már kiesett Georges Mikautadze az, aki a három találat mellé egy gólpasszt is fel tud mutatni. Nem véletlen, hogy Ronald Koeman szövetségi kapitány is a Liverpool játékosának szerepét emelte ki a továbbjutás után.

Edward Iordanescu pihenőre vágyik, a Hollandia ellen Eb-kiesés után távozhat a román kispadról (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)

– Megint hihetetlenül fontos szerepet játszott. Fizikálisan erős, gyors, kiemelkedő képességei vannak – áradozott Gakpóról Koeman, aki elégedett volt azzal, ahogyan csapat feljavult az osztrákoktól elszenvedett vereség után, egyedül azt kifogásolta, hogy csapatának nagyon későn sikerült megszereznie a második gólt Románia legyőzése alkalmával.

Cody Gakpo gólörömének titka

Az első találat viszont hamar, már a huszadik percben megszületett, Cody Gakpo révén.

– Jó, hogy sikerült ilyen hamar betalálni, ez csökkenti a feszültséget – mondta a Liverpool támadója, aki azt is elárulta, hogy a találata után miért rohant a holland kispadhoz.

A fizioterapeutánk előre megmondta, hogy én fogom szerezni az első gólt, ezért rohantam felé

Gakpo később gólpasszt is adott Malennek, utóbbi végül két találattal zárta a meccset.

A Liverpool játékosa lesz az Eb gólkirálya?

A nyolcaddöntők lezárultával négy játékos áll a góllövőlista élén: Cody Gakpo mellett a német Jamal Musiala, a szlovák Ivan Schranz és a grúz Georges Mikautadze lőtt három gólt. Utóbbi kettő ugyanakkor már nem növelheti találatai számát, csapatuk nem jutott a legjobb nyolc közé.