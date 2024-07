Cristiano Ronaldo már második sem lehet, lepipálta egy török védő

Demiral nemcsak a szaúdi légiósok közül lett a második gólszerző lett az Eb-k történetében, hanem egyben a második futballista is, aki Eb-meccs első percében betalált. Az első ilyen gól is az idei tornán született, az albán Nedim Bajrami továbbra is a leggyorsabb Eb-gól büszke tulajdonosa.

Érdekesség, hogy a világbajnokságokon Törökország szerezte a legtöbb gólt, de Hakan Sükür rekordját a török televíziós adásban aligha említették meg, hasonlóért ugyanis korábban egy kommentátor ott már elveszítette az állását.

Törökország visszavágott a kiütésért

Demiral a második félidőben újra bevette az osztrák kaput, ismét szöglet után, de ezúttal fejjel.

Az osztrákok szépítő gólja is sarokrúgás után született, az a Michael Gregoritsch talált be, aki tavasszal három gólt lőtt a törökök kapujába.

Akkor Ausztria 6-1-re nyert, a foci Eb negyeddöntőjében viszont 2-1-es török siker született, miután a 94. percben Baumgartner fejesénél a torna legnagyobb bravúrját mutatta be Mert Günok török kapus.

Románia után Ausztria is kiesett a csoportelsők közül, a negyeddöntőben Törökország Hollandia ellen játszik.