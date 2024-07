Mekkora teher egy olimpia a sportolónak? Szakember mondja el, miről beszélt Jackl Vivien

Beszélt arról is van a pozitív elvárás, amely inspirálóan, motiválóan hathat a sportolóra, azonban vannak romboló hatású elvárások is.

Ez akkor alakul ki, ha olyan szintű teljesítményt várnak a sportolótól, amire nincs felkészülve. Ezt ő tudhatja is magáról, az edzője is elégedett lehet vele ezen a szinten. De aztán jön a média és a kommentszekció

– emelte ki a sportpszichológus, aki azzal folytatta, ha a sportoló a ezeknek a külső elvárásoknak nem tudott megfelelni, a sikerélmény hiánya miatt így is levertséget, szorongást élhet meg és saját magával szemben olyan elvárásai alakulhatnak ki, amelyek később kényszerességig is fokozhatják az edzéseit, ami akár fizikai sérülést is eredményezhet.

Továbbá rávilágított arra is, később, ha már megnyugodott a sportoló a versenyhelyzet után, akkor lehet esélyeket latolgatni vagy éppen hibát javítani. Érdemes ilyenkor a sportoló alapsémáival is foglalkozni és abba az irányba korrigálni őket, amely a tehetségességét, magabiztosságát erősíti meg – összegzett.