Párizs utcáin előkerültek a gépfegyverek is az olimpia rajtja közeledtével

Elkezdődött a versengés a párizsi olimpián, pedig a hivatalos megnyitóig tartó visszaszámlálás még nem ért véget. A látszólagos ellentmondás persze nem újdonság, a férfiak labdarúgótornája már 1988-ban, Szöulban is az ünnepélyes ceremónia előtt rajtolt el. Idén az első tényleges versenynap programjában csatlakoztak a futballistákhoz a férfi rögbisek is, a legismertebb francia sportlap, a L’Équipe szerdai címlapján mindkét hazai válogatott egy-egy tagjának teljes alakos fotója jelezte az olimpiai versenyek kezdetét.

Tony Estanguet, az olimpia szervezőbizottságának elnöke mutatja a helyszíneket Emmanuel Macron francia elnöknek (Fotó: MTI/EPA pool/Christophe Petit Tesson)

A francia főváros szívében, Párizs legismertebb látványosságai tövében is rendeznek majd versenyeket: a strandröplabdázók mérkőzéseit az olimpiai öt karikát magán viselő Eiffel-torony lábánál rendezik meg, s a közelben lesz majd a gyaloglók és az országúti kerékpárosok versenyeinek befutója is. Az emeletes turistabuszok már olimpiai díszbe öltöztek, a paralimpia hivatalos emblémájával színesített Diadalív közvetlen közelében a kazah nagykövetség plakátokkal hirdeti az ország legnagyobb reménységeit, köztük a két évvel ezelőtt wimbledoni bajnoki címet nyert teniszezőt, Jelena Ribakinát és a legutóbbi, tokiói játékokon egyaránt bronzérmet szerzett két ökölvívót, Szaken Bibosszinovot és Kamsibek Kunkabajevet.

A turistákat egyébként is vonzó párizsi városközpontban sok ország zászlaja vagy sportruházata feltűnik, akad a tömegben kanadai, brazil és szenegáli drukker is – a teljesség igénye nélkül. S összefutottunk magyar szurkolóval is, aki a párizsi olimpia ­várhatóan egyetlen magyar érdekeltség nélküli versenynapján a Spanyolország–Üzbegisztán futballmeccsre igyekezett, s éppen késésben volt, így nem maradt ideje elmondani, hogy a következő napokban melyik sportágak ­eseményein szurkol majd.

Olimpia: kiemelt szempont a biztonság

Párizsban az olimpiai helyszínek felé nagy rózsaszín táblák igazítanak útba, de ha valaki inkább személyesen kérne segítséget, rendőrt is könnyen talál. Az olimpia biztonságának megalapozása szemmel láthatóan jelentős mozgósítással jár, még néhány gépfegyveres katonával is találkozhatunk az utcán. Szükséges volt a fokozott rendőri jelenlét a Paris Saint-Germain stadionja, a Parc des Princes mellett, a szerda késő esti Mali–­Izrael labdarúgó-csoportmeccset ugyanis kiemelt kockázatúnak minősítették.

Így is volt botrány az 1-1-re végződött meccsen, az izraeli himnuszt füttyszó kísérte, palesztin zászlókat lobogtattak a lelátón, ezek közül volt, amelyik izraeli kézbe került. A kisebb nézőtéri verekedések azonban a rendőrök közbelépésének köszönhetően nem fajultak el.

🇲🇱🇮🇱 FLASH | Un supporter israélien a arraché un drapeau palestinien brandi dans les tribunes lors du match Mali - Israël. #JeuxOlympiques pic.twitter.com/zLmCaSs74p — Cerfia (@CerfiaFR) July 24, 2024

A ­stadion mellett a legjobban védett terület a Szajna közvetlen környezete, ahol a formabontó megnyitóra készülnek a franciák. Néhány, a folyóhoz közeli utcába már az ott lakók is csak akkor hajthatnak be, ha okmánnyal igazolják jogosultságukat. A ceremónia tervezett útvonalán a legtöbb hidat szintén lezárták, de akad még olyan, amelyről rá lehet pillantani Párizs folyójára, amelyen titokzatos rámpák és motorcsónakos rendőrök, a parton pedig mobil lelátók jelzik, hogy nagy esemény készül.