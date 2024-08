Atlanta és Tokió hatása a párizsi olimpia utolsó napjára

Vasárnap, a párizsi olimpia utolsó napján ér véget a férfi vízilabdatorna. A magyar csapat is játszik az utolsó napon, a tét az Egyesült Államok ellen a bronzérem lesz. Ez lehet az első alkalom, hogy a vízilabda-válogatott két egymás utáni olimpián is bronzérmet szerez, ráadásul a tokiói harmadik helyezett csapatnak több mint a fele, nyolc játékos is ismételhet. Míg a pólósoknak jó emlékük van a legutóbbi bronzdöntőről, a szövetségi kapitány, Varga Zsolt még játékosként tagja volt az egyetlen olyan magyar válogatottnak, amely olimpiai bronzmeccset veszített, 1996-ban.

Nyolc játékosnak is lehet emléke a tokiói bronzmeccsről, a szövetségi kapitány, Varga Zsolt saját példájával is motiválhat (Fotó: Csudai Sándor)

– Nagyon motivál, hogy éremmel zárjam az első olimpiámat szövetségi kapitányként. Még Atlantában tanultam meg játékosként, hogy a bronz idővel teljesen más megvilágításba helyeződik – hangsúlyozta Varga Zsolt a horvátok ellen elveszített elődöntő után.

– A tradíciókból fakadóan a magyar vízilabdától mindig a győzelmet várják, mi is azt vártuk maguktól, de nagyon fontos, hogy megtanuljunk mást is megbecsülni: egy olimpiai érem elérése rendkívül jó teljesítmény.

A magyar csapat újabb bronzérmet nyer?

A bronzérem azokat a játékosokat is motiválja, akik már Tokióban szereztek egyet olimpiáról. Olyan vízilabdázóink már voltak, akik két olimpiai bronzot is nyertek pályafutásuk során, arra viszont még nem volt példa, hogy azokat két egymás utáni olimpiáról szerezzék.

– Egy olimpiai érem hatalmas dolog, biztos vagyok benne, hogy nagyon fel lesz tüzelve a csapat. Lesz bennünk egy kis dac is, az elődöntő után ugyanis haragudtunk magunkra – foglamazott Manhercz Krisztián.