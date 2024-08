Bombagólok Felcsúton, a Puskás Akadémia készülhet a Fiorentina ellen

Egy hete a Puskás Akadémia idegenben 1-0-ra legyőzte az örményeket, a csütörtöki visszavágón pedig Nagy Zsolt már a 8. percben bevette az ellenfél kapuját, az ötös jobb oldali sarkáról bombázott a léc alá. Ám az első félidő második részében a vendégek átvették az irányítást, és a 40. percben 23 méteres szabadrúgásból egyenlítettek, a 44. percben pedig szöglet után egy ugyancsak remekül eltalált lövéssel megfordították az állást (1-2). A második félidőre lendületes hazai csapat jött ki, a 47. percben Nagy Zsolt a második gólját szerezte, ezúttal közelről lőtt be egy középre tett labdát.

Nagy Zsolt a Puskás Akadémia első gólját szerzi Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A 2-2 már megfelelő eredmény volt Hornyák Zsolt együttesének, amely a 62. percben emberelőnybe is került. Szolnoki és az Ararat kenyai légiósa, Nondi küzdött egymással a labdáért nem éppen szabályos keretek között, a magyar játékos sárga lapot kapott, Nondi pedig pirosat, mert két könyökössel, jobbal és ballal is törlesztett. A 66. percben Puljic befejele a labdát az Ararat kapujába, de videózás után visszavonták a gólt, mert ha centiken is múlt, lesen volt a horvát légiós. S ennek nagy jelentősége lett, mert a 85. percben az emberhátrányban levő vendégektől a kolumbiai Duarte 30 méterről lőtt a hazai kapuba, ez már az örmények harmadik bombagólja volt, 3-2-re vezettek vele, összesítésben pedig 3-3-ra álltak a felek. Ami hosszabbítást jelentett volna. Ám a 94. percben szabadrúgáshoz jutott a Puskás, és az ukrán Favorov 21 méterről belőtte a labdát, a 3-3-as döntetlen pedg azt jelentetette, hogy a Puskás Akadémia 4-3-as összesítéssel megnyerte a párharcot. S készülhet a Fiorentina ellen.

A Paks ellenfele a Mlada Boleslav lesz

A Paks ellenfele a Konferencia-liga selejtezőjének jövő héten kezdődő negyedik fordulójában a cseh Mlada Boleslav lesz. A cseh együttes az izraeli Hapoel Beer-Sevával csapott össze a harmadik körben, s az első, hazai mérkőzésen elért 1-1-es döntetlen után a csütörtöki visszavágón 4-2-re nyert úgy, hogy a rivális a 74. perctől – amikor még 2-2 volt az állás – tíz emberrel küzdött egy kiállítás miatt. A rendes játékidő ráadásában még kétszer villant a piros lap, így az izraeliek nyolc játékossal fejezték be az összecsapást, amelynek a bulgáriai Lovecs adott otthont. A Paks kedden 2-2-es döntetlent ért el a montenegrói Mornar vendégeként, így 5-2-es összesítéssel jutott tovább.