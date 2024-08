De Gea rémálmaiban tér vissza az európai „törpe”, a Puskás Akadémia

David de Geát évekig a világ legjobb kapusai között tartották számon, ám az elmúlt egy évben nem védett. A Manchester Unitednél eltöltött tizenkét év lezárultával nem keresett magának új csapatot, külön utakon járt, egyedül edzett, mígnem két hete az olasz élvonalban szereplő Fiorentina be nem jelentette az érkezését.

A Puskás Akadémia játékosai háromszor vették be David de Gea kapuját Fotó: EPA/Claudio Giovannini

A spanyol játékos a Serie A nyitófordulójában még nem kapott lehetőséget, de a Puskás Akadémia elleni Konferencialiga selejtezőjének rájátszásában már ő állt a kapuban. A visszatérése rémálomszerűre sikerült, hiszen az esélytelenebbnek tartott felcsútiak a 8. percben büntetőhöz jutottak, amelyet Nagy Zsolt értékesített is, a 12. percben pedig már 2-0 volt az állás a vendégek javára. Hornyák Zsolt csapata sokkolta a firenzeieket, és akár háromra is nőhetett volna a különbség a két gárda között, de végül a szünet előtt kétszer megvillant a Fiorentina, az egyikből gól lett. A második félidőben már érvényesülni látszott a papírforma, a 75. percben már a lilák vezettek 3-2-re, de a Wojciech Golla a 89. percben döntetlenre mentette a meccset, így a jövő csütörtöki visszavágó előtt még semmi sem dőlt el.

De Gea felett eljárt az idő?

Az viszont már most is egyértelmű, hogy De Gea nem az a kapus, mint fénykorában, vagyis amikor a Premier League-t és az Európa-ligát is megnyerte – legalábbis néhány szurkoló szerint. Az X közösségi oldalon több posztban is a spanyol labdarúgót kritizálták a bekapott gólok miatt. Az angol Daily Mail bulvárlap is megjegyezte, a 33 éves kapus rémálma vált valóra a Fiorentinánál való debütálásakor, holott egy európai törpecsapat, avagy kishal, a Puskás Akadémia volt az ellenfél.

Természetesen az olasz lapokat is foglalkoztatta a lilák Kl-mérkőzése. A Corrierre dello Sport azt írta, a Fiorentina cirkuszban járt csütörtök este, míg De Geáról olyan jellemzések születtek, hogy elég bizonytalan (Viola News) és berozsdásodott (Football Italia).

Kíváncsian várjuk, hogy a felcsúti visszavágón is ő őrzi-e majd a firenzeiek kapuját.