Guardiola reszketni fog, ha a City összekerül ezzel a csapattal

A Manchester Cityt nehéz megállítani a Premier League-ben. A Liverpool és az Arsenal is hajtott a bajnoki címért az elmúlt években, egymás után négyszer mégis Pep Guardiola együttese lett a bajnok. A 2024–2025-ös kiírást a három vetélytárs sikerrel indította, egyaránt 2-0-s győzelemmel kezdtek, és a folytatásban is ádáz harcot vívhatnak egymással. De Guardiola úgy látja, néhány más csapattal is számolni kell.

Guardiola újra együtt dolgozhat Gündogannal Fotó: AFP/Ian Kington

– Az Arsenal mindenképp esélyes, és a játéka alapján a Tottenham is a riválisaink egyike lehet. Meglátjuk, hogy a Liverpoolnál mi a helyzet, mert Jürgen Klopp távozásával nagy változáson mennek át, de Arne Slottal nagyszerű előszezont teljesítettek. A United és az Arsenal sok játékost igazolt. Az Aston Villa esetében döntő lehet, hogy miként birkózik meg az extra terheléssel, amelyet a Bajnokok Ligájában való szereplés jelent. De hat-hét csapat is versenyben lehet, szóval nem lesz könnyű dolgunk – értékelte a katalán tréner a Manchester City ellenfeleit.

Na igen, a kettős terhelésnek Guardiola meglátása szerint nagy jelentősége lehet. Éppen ezért emelt ki még egy klubot, a dúsgazdag Newcastle-t, amely hiába igazolt ismert játékosokat, a sérülések megakadályozták abban, hogy előrébb végezzen a hetedik helyről, vagyis nem kvalifikált egyetlen nemzetközi kupasorozatba sem.

– A Newcastle újra erős vetélytárs lesz, mert hetente csak egy meccset játszik majd az idényben. Nem vesz részt egy európai kupasorozatban sem, egyébként pedig energikus, erős futballisták alkotják a csapatot, akiknek hetente csak egy mérkőzést kell játszaniuk. Reszketni fogunk, amikor ellenük lépünk pályára – tekintett előre a sikeredző.

Bár persze kettős terhelésről még nem beszélhetünk, a Newcastle meggyőző teljesítményt nyújtott a Premier League első fordulójában. Fabian Schar a 28. percben piros lapot kapott, Joelinton mégis megszerezte a vezetést a Szarkáknak, akik végül 1-0-ra legyőzték a Southamptont.

Nagy visszatérő Guardiola csapatában

Visszatérve a Manchester Cityhez, rebesgették, hogy Ilkay Gündogan egyéves barcelonai kiruccanás után hazaköltözhet. Guardiola úgy reagált a pletykákra, hogy ő tárt karokkal várná a középpályást Manchesterben. Nos, pénteken sor kerülhetett a nagy ölelésre, mivel a City bejelentette, a német labdarúgó újra a csapatot erősíti.

– A Manchester Citynél eltöltött hét évem során a pályán és azon kívül is nagyon elégedett voltam – szólalt meg Gündogan a nagy bejelentést követően. – Emberként és játékosként is fejlődésen mentem keresztül, különleges kapcsolatot alakítottam ki a szurkolókkal és csodálatos sikereket éltünk meg együtt. Az életem nagyszerű időszaka volt. Rengeteget jelent, hogy visszatérhettem ide. Mindenki tudja, mennyire tisztelem Pepet. Ő a világ legjobb edzője, és jobb játékossá válhatsz azáltal, hogy minden nap vele dolgozol. Mindig kihívások elé állít, és minden futballista éppen erre vágyik. Alig várom, hogy újra együtt dolgozzunk!

Gündogan volt Guardiola első manchesteri igazolása, 2016-ban a Borussia Dortmundot hagyta el a City hívására. Megérte, a költözésnek többek közt öt bajnoki cím és egy BL-győzelem lett a jutalma. Most folytatódhat a sikertörténet, de ehhez az Arsenalnak, a Liverpoolnak és – mint olvashattuk – öt további csapatnak is lehet egy-két szava.