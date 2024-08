Hiába küzd az Arsenal és a Liverpool, a végén mindig a City nevet

A Manchester City nem tartott nagybevásárlást nyáron, mindössze a 20 éves Savinhót vásárolta meg a Troyes-tól. Igaz a Premier League címvédőjének erre nem is volt nagyon szüksége. A világoskékekről sosem lehetett azt mondani, hogy rövid lett volna a kispadjuk. Még azt is megengedhették maguknak, hogy eladják a világbajnok Julián Álvarezt az Atlético Madridnak , hiszen még mindig maradt egy gólgyárosuk – nem is akármilyen – Erling Haaland személyében.

Julián Álvarez (balra) távozott, de Haaland továbbra is a City mezében lövi majd a gólokat Fotó: AFP/Paul Ellis

Íme az előrejelzések: a City lesz a Premier League győztese

A norvég óriás a felkészülési meccseken is megcsillogtatta a tudását, négy meccsen öt gólt rámolt az ellenfelek kapujába. Az más kérdés, hogy a csapata ezekből hármat is elvesztett. A legfontosabb nyári meccsét viszont megnyerte, az Angol Szuperkupában tizenegyespárbaj után a Manchester Unitedet múlta felül, így egy trófeát már elhódított a City. Az angol bajnokságban való címvédésre is jó esélye van a brit szakértők szerint, illetve az Opta szuperszámítógépe is melléje tette le a voksát.

Ezzel együtt nem lepődnénk meg, ha ősszel a manchesteriek több pontot hullajtanának el a riválisaiknál, már-már megszokottnak mondható, hogy a kezdetben beragadnak, és az új évet a második, esetleg a harmadik helyen kezdik meg.

Pep Guardiola együttesének nagy erőssége, hogy tavasszal, amikor a hazai és az európai kupákban a legnehezebb párharcokat vívják, illetve a bajnoki idény is a célegyenesbe fordul, a vetélytársaival szemben nem fárad el, épp ellenkezőleg, még nagyobb fokozaton pörög. Ilyenkor éri el a végeláthatatlan győzelmi és veretlenségi sorozatait.

Az Arsenal erős (és szerencsés?)

Az Arsenal esetében ez pont fordítva van. A londoniaknál menedzserként eddig öt évet lehúzó Mikel Arteta munkájának gyümölcse a 2022–23-as idényre ért be. A gárda felvette a kesztyűt a Cityvel és a Liverpoollal, sőt mindkét alkalommal sokáig vezette a Premier League tabelláját, de tavasszal rendre kifogyott a tank. Legalább ilyen jó szereplésre, vagyis ezüstéremre most is számíthatunk tőle, tekintve, hogy a csapat gyengébb nem lett. Erősebb viszont igen. Az előző idényre még csak kölcsönkapta David Rayát a Brentfordtól az Arsenal, de a spanyol kapus annyira bevált, hogy ezen a nyáron végleg leigazolták őt az Ágyúsok. Rajta kívül a sok más csapat radarján is rajta lévő Riccardo Calafiori is náluk kötött ki.

A felkészülési időszakot a német bajnok Bayer Leverkusen 4-1-es kiütésével záró Arsenal akkor kerülhet bajba, ha a szerencse ezúttal nem áll mellé. Már ha pusztán a szerencsének tudjuk be azt, hogy az alapemberek többsége végig Arteta rendelkezésére állt az előző idényben.

Eddig jól muzsikált a Liverpool

A Liverpoolra rájárt a rúd ilyen szempontból. Csak öt vörös volt, aki sérülés nélkül húzta le az évadot, de a tengernyi hiányzó közül csak néhányat emelnénk ki: Trent Alexander-Arnold, Szoboszlai Dominik, Andy Robertson, Diogo Jota és Alisson egyenként legalább tíz-tíz meccset hagytak ki. Minden bizonnyal ez is hozzájárult ahhoz, hogy a márciusra már egy trófeát elhódító és további háromra esélyes együttes végül csak a Ligakupát nyerte meg.

Bár nyáron – a Premier League csapatai közül egyedüliként – még nem erősített, az angliai szakértők ezúttal is a dobogóra várják a legutóbbi bronzérmest. A kilenc idény után lemondó Jürgen Klopp ütőképes csapatot adott át Arne Slotnak, és a Liverpool eddig jól muzsikált. Persze csak felkészülési mérkőzésekről volt szó, de Szoboszlaiék az Arsenalt, a Manchester Unitedet és a Sevillát is legyőzték. Nem mellesleg, a magyar középpályás jó formában van, a gólzsák Mohamed Szalah is nagy lelkesedéssel kergeti a labdát – szombaton az Ipswich ellen kiderül, hogy Slot valóban új lendületet adott-e a csapatnak.

A Chelsea-nek és a Manchester Unitednek javulnia kell

A Premier League-ben a negyedik hely is kelendő, hiszen Bajnokok Ligája-indulást biztosít. Nagy a tumultus, a Tottenham, a Newcastle vagy éppen az előző idényben negyedik Aston Villa is sorban áll érte. A Chelsea-nél és a Manchester Unitednél is legalább ebben a helyezésben reménykednek, ezért néhány fontos játékosukkal szerződést hosszabbított a két klub, és ismét szokásukhoz híven ismét sokat költekeztek. Nos, az előző idényben elért hatodik, illetve nyolcadik pozíció után illene is javítaniuk.