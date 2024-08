Djokovics szenvedése idő előtt véget ért a US Openen

Novak Djokovics és Györe László (Laslo Djere) a US Openen újra összeakadt egymással. A 37 éves klasszisnak tavaly nagy gondot okozott a szintén szerb színekben versenyző teniszező legyőzése, az első két szettet elbukta ellene a harmadik fordulóban, de aztán a következő hármat könnyedén hozta, aztán nemcsak továbbjutott, hanem meg sem állt a tornagyőzelemig, és a menetelése során több játszmát nem is veszített.

Györe László ismét megnehezítette Novak Djokovics dolgát (Fotó: AFP/Anadolu/Fatih Aktas )

Djokovics most a második fordulóban találkozott Györével, és az olimpiai aranyérmes játékos ezúttal is szenvedett a mérkőzésen, bár ezt nagyban magának köszönhette. Csak 47 százalékban ütötte be az első szerváit, pedig éppen az ellenkezőjére készült.

– Már a meccs előtt is tudtam, hogy ha nem adogatok jól, akkor nagyon meg kell szenvednem minden egyes pontért. Így is lett. Valószínűleg ezért tartott több mint két óráig az első két szett – világított rá a 24-szeres GS-bajnok.

Az első szettet 6:4-re húzta be a címvédő, ám aztán bajba került. Györe 4:2-re vezetett a másodikban, két bréklabdája is volt, de az egyiket sem tudta értékesíteni. Talán azért, mert közben a csípőjét kezdte fájlalni, ápolásra szorult. Több játékot már nem is nyert a meccsen, a harmadik szettben 2:0-nál feladta a mérkőzést.

Djokovics sokadik rekordja

Djokovics utólag elismerte, el kellett volna veszítenie a második játszmát, és ha Györe nem sérül meg, akkor talán a találkozót is elbukja. De nem így történt, helyette Djokovics van ott a harmadik fordulóban. Nem mellesleg, az előzőhöz hasonlóan ezen a meccsen egy újabb rekordot állított fel. A szerdai volt a kilencvenedik győzelme a US Openen, így már minden Grand Slam-tornán legalább kilencven sikernél jár – messze túlszárnyalva mindenki mást, hiszen rajta kívül még senki sem érte el a nyolcvanas álomhatárt az összes GS-viadalon.

9⃣0⃣ wins at every Grand Slam for Novak! pic.twitter.com/F9Wiy59a50 — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2024

– Ez nem egy olyan befejezés volt, amire a játékosok vagy a közönség vágyik, de nagy csatát vívtunk az első két szettben, valószínűleg emiatt ért így véget a meccs. Ezután pedig csak még nehezebb mérkőzések várnak rám. Tisztában vagyok ezzel, de ez így van rendjén. Megbirkózok a feladattal, mint már számtalan alkalommal a pályafutásom során – mondta eltökélten Djokovics.

A rekordbajnok a következő fordulóban a 28. kiemelt ausztrál Alexei Popyrinnel találkozik, aki ellen idei mindkét meccsét megnyerte.

Magyar kiesők

Babos Tímea és Marozsán Fábián is elbúcsúzott szerda éjszaka a páros küzdelmeitől. Előbbi az ukrán Nadia Kicsenok oldalán a Sofia Kenin, Bethanie Mattek-Sands amerikai duótól kapott ki két szettben, míg Marozsánt és a belga Zizou Bergst egy portugál páros ejtette ki.

– Jól játszottunk, főként az első szettben, szoros tiebreakben buktuk el az első játszmát, és utána sajnos visszaesett a teljesítményünk. Tegnap én is és a társam is öt szettben tudtunk nyerni, ezáltal egy kicsit fáradtabbak voltunk. Ilyen a tenisz, a másik oldalon pedig jól játszottak a portugálok – nyilatkozta Marozsán a Nuno Borges és Francisco Cabral ellen 7:6 (8-6), 6:2-re elveszített meccset követően.

Marozsán egyesben még versenyben van, a második fordulóban a tavaly döntős orosz Danyiil Medvegyevvel találkozik. A mérkőzés magyar idő szerint péntek hajnali 1 órára van kiírva.