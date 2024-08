Nem állhat bosszút a Fradi, a Puskás kifogta az „aranyhalat”

Ilyen is régen volt a magyar klubfutball történetében, hogy három csapatunk is érdekelt lesz a nemzetközi kupasorozatok rájátszásában, és egyáltalán nem kizárt, hogy a biztos, zsinórban hatodik alkalommal főtáblás Ferencváros mellett legalább még egy csapatunk érdekelt legyen az őszi csoportkörökben. Ráadásul a negyedikként induló Fehérvárnak is megvolt a lehetősége, hogy a play offba jusson, ám Pető Tamás csapata kettős vereséggel kiesett a ciprusi Omonia Nicosia ellen a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában.

Nagy Zsolt duplázott az Ararat ellen, így döntő szerepet vállalt a továbbjutásban, a Puskásnak jöhet a Fiorentina. Fotó: Szigetváry Zsolt

Amikor egy hete a Puskás Akadémia idegenben 1-0-ra legyőzte az örményeket, a csütörtöki visszavágón már a felcsútiak számítottak a továbbjutás esélyesének, ám a fantasztikus bombagólok estéjén mindezt csak a 94. percben egy gyönyörű Favorov_találattal sikerült 3-3-ra menteni a meccset, ami a PAFC rájátszását jelentette a Konferencialigában. A felcsútiak vezetőedzője, Hornyák Zsolt a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, a magyar kupacsapatok közül a Puskásnak volt a legnehezebb ellenfele a playoff-körbe jutásért az örmény Ararat személyében.

– Nagyon örülök a továbbjutásnak, de reálisan nézve nagyon sok hibát követtünk el. A Fiorentina ellen feleennyit se szabad, mert könyörtelenül megbüntetnek. Az Ararat nagyon szép gólokat lőtt, de Nagy Zsolt, illetve Favorov találatát is ki kell emelni. Nehéz párharcot sikerült megnyernünk, azt gondolom, ez az örmény csapat még a Midtyllanddal is felvenné a versenyt – fogalmazott az M4 Sportnak a találkozót követően Hornyák Zsolt, aki hozzátette, bár fáradt a csapat, az előző két kiírás döntőse, az olasz Fiorentina elleni rájátszás előtt nem kérnek halasztást az NB I-ben, így vasárnap odahaza fogadja az MTK-t a százszázalékos csapatok rangadóján.

A paksiak már így is történelmet írtak, de nem lenne meglepetés, ha a cseh Mlada Boleslav ellen bejutna a Konferencialiga csoportkörébe

A Paks ellenfele a Konferencialiga selejtezőjének jövő héten kezdődő negyedik fordulójában a cseh Mlada Boleslav lesz. A cseh együttes az izraeli Hapoel Beer-Sevával csapott össze a harmadik körben, s az első, hazai mérkőzésen elért 1-1-es döntetlen után a csütörtöki visszavágón 4-2-re nyert úgy, hogy a rivális a 74. perctől – amikor még 2-2 volt az állás – tíz emberrel küzdött egy kiállítás miatt. A rendes játékidő ráadásában még kétszer villant a piros lap, így az izraeliek nyolc játékossal fejezték be az összecsapást, amelynek a bulgáriai Lovecs adott otthont. A Paks kedden 2-2-es döntetlent ért el a montenegrói Mornar vendégeként, így 5-2-es összesítéssel jutott tovább. Az első meccset augusztus 22-én rendezik, a paksi zöld-fehérek idegenben kezdik meg a küzdelmet a csoportkörért.

A Ferencváros a bosnyák Borac Banja Luka ellen harcolhatja ki az Európa-liga csoportkörét. Forrás: Fradi.hu

A Ferencváros szurkolóinak többsége azon imádkozott, hogy a dán Midtjyllanddal szemben a Bajnokok Ligája-selejtezőjének harmadik fordulójában alulmaradt csapatuk legalább részlegesen moshassa le azt a gyalázatot, amit tavaly kellett elszenvedniük a BL-selejtező első körében a KI Klaksvík ellen. A feröeri csapat azonban nem tette meg azt a „szívességet”, hogy a hazai 2-1-es siker után továbbjusson a bosnyák Borac Banja Luka együttese ellen – utóbbi hosszabbításban nyert 3-1-re –, így a zöld-fehérek utóbbival csaphatnak össze az Európa-liga főtáblájára jutásért.

A Banja Luka 4-3-as összesítéssel jutott tovább, míg a Klaksvík a Konferencialiga selejtezőjének utolsó körében folytatja nemzetközi szereplését. A jövő héten kezdődő FTC–Banja Luka párharc – melyet augusztus 22-én a Groupama Arénában kezdenek meg a csapatok – győztese az El, a vesztese pedig a Kl főtáblájára kerül. Azaz a legrosszabb forgatókönyv szerint a Fradinak a Konferencialiga csoportkörében összejöhet még a Klaksvíkkal a nagy leszámolás. De erről vélhetően idén mindenki lemondana.