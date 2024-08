Mbappé remek belépője! A Real simán begyűjtötte a Szuperkupát

Szerda késő este rendezték meg Varsóban az Európai Szuperkupáért zajló találkozót, amelyen a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid és az Európa-liga-serleget elhódító Atalanta csapott össze. A spanyol klub száznál is több, az olasz az eddig két serlegének a számát akarta gyarapítani az újabb sikerrel. A madridiaknál végre tétmérkőzésen is bemutatkozhatott az új szerzemény, a francia világbajnok Kylian Mbappé, aki természetesen kezdőként kapott helyet a királyi gárdában. Az Atalanta vezetőedzője azt nyilatkozta, a mérkőzés a csapat történetének a csúcspontja, ám hozzátette, semmilyen formában nem szeretnék az áldozati bárány szerepét eljátszani.

Valverde szerezte meg a Real vezető gólját Fotó: Darko Bandic

A királyi gárda még a találkozó előtt elveszítette egyik kulcsjátékosát. A keddi edzésen Eduardo Camavinga térdsérülést szenvedett, a balszerencsés mozdulat után hatalmasat ordított. A Real Madrid szerda délután hivatalos közleményt adott ki, amiből kiderült, hogy Camavinga bal térdének belső oldalszalagja meghúzódott, emiatt 6-7 hetet kell kihagynia.

A mostani találkozóig egyébként a Real Madrid és az Atalanta két alkalommal csapott össze egymással, mindkétszer a Bajnokok Ligájában: 2021-ben a nyolcaddöntőből a királyi gárda kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel jutott tovább. Természetesen most is ők voltak a találkozó esélyesei, és mindenki azt találgatta, vajon Mbappé góllal mutatkozik-e be új csapatában. A válasz igen, ugyanis a francia csatár a 68. percben egy szemre tetszetős támadás végén betalált a bergamóiak hálójába.

Mbappé betalált, Modric átvehette a trófeát

Hien labdavesztése után Rodrygo lódult meg, majd Viníciusnak passzolt. A brazil szélső pontatlanul centerezett, de Bellingham begyűjtötte a labdát a tizenhatos másik oldalán. Az angol felnézett, majd megtalálta a középen érkező Mbappét, aki állítás nélkül kilőtte a bal felső sarkot. Gyönyörű találat volt, és Carlo Ancelotti lecserélte a meccs vége felé a franciát, hogy a szurkolók kellően megünnepelhessék. A mester a klub ikonjára, Luka Modricra is odafigyelt, hiszen valamivel több, mint negyedórát adott a veterán horvátnak, akinek ennyi idő is elég volt arra, hogy kis híján gólt rúgasson a 82. percben Viníciusszal. Ráadásul a találkozó végén - mint csapatkapitány - ő emelhette a magasba a Szuperkupát.

A Real végül 2-0-ra győzött - az első gólt Valverde lőtte az 59. percben - és már most jelezte a riválisainak, ebben a szezonban sem szándékozik trófeák nélkül zárni a szezont.

Real Madrid (spanyol)–Atalanta (olasz) 2–0 (0–0)

Varsó, Nemzeti Stadion. Vezette: Sandro Scharer (Stéphane De Almeida, Jonas Erni) – svájciak

Real Madrid: Courtois – Carvajal (L. Vázquez, 89.), Militao, Rüdiger, F. Mendy – Tchouaméni, Valverde, Bellingham (Ceballos, 89.) – Vinícius Jr. (Güler, 88.), Rodrygo (Modric, 76.), K. Mbappé (B. Díaz, 83.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Atalanta: Musso – Djimsiti, Hien (Palestra, 90.), Kolasinac (Bakker, 71.) – Zappacosta (Godfrey, 62.), De Roon, Éderson, Ruggeri – Pasalic (Manzoni, 90.), De Ketelaere (Retegui, 62.), Lookman. Vezetőedző: Gian Piero Gasperini

Gólszerzők: Valverde (59.), Mbappé (68.)