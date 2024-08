Pszichológus is segíti a magyar kapuban parádézó Magyari Aldát az olimpián

A magyar női pólócsapat az amerikaiak elleni kiesést követően helyosztóval folytatta szereplését a játékokon, csütörtökön hátrányból fordítva verte meg Görögországot. E találkozót követően beszélt az Egyesült Államok ellen több remek védést is bemutató Magyari Alda a meccsről, és arról is, miként lendült át a nehézségeken.

Magyari Alda szomorúan vette tudomásul az Egyesült Államok elleni vereséget (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

„Nem mehetünk úgy haza, hogy nem leszünk ötödikek”

– Nyilván nem volt könnyű az amerikai mérkőzés óta eltelt időszak, külső segítséggel azonban sikerült túllépni mindenen, ami ilyenkor hátráltatna. Az utóbbi időben a férfiválogatott pszichológusával, Goschi Gabriellával is dolgozom, és ő sok olyan technikát tanított nekem, amelyeknek köszönhetően többek között úgy tudtam védeni a negyeddöntőben, ahogy, és amelyekkel sikerült olyan állapotba hoznom magam, hogy a görögök ellen is segíteni tudjak a csapatnak – idézte Magyari Aldát a waterpolo.hu. – Ez csakis arról szólt, hogy félreteszek mindent, és kiadok mindent magamból, amire az adott napon vagyok képes. Ez sikerült, bár a görögök elleni találkozó elején nagyon nem voltam boldog a négy bekapott góltól, de összeszedtük magunkat, sok segítséget kaptam a lányoktól, és így, a jó védekezésre is alapozva fordítani tudtunk. Ez megint nem volt könnyű, mert az amerikai meccs rengeteget kivett belőlem, még a bemelegítésnél is azt éreztem, alig bírom emelni a karjaimat, de a tanult technikákkal sikerült ezen is túllendülnöm. És ez fontos, mert nem mehetünk úgy haza, hogy nem leszünk ötödikek.

Nagyon rossz, hogy ilyen teljesítménnyel nem tudunk éremért játszani, de ha már így alakult, akkor meg kell nyernünk az utolsó mérkőzést is. Azon is ki fogok adni magamból mindent, ami aznap bennem lesz, ha az öt védés, akkor az, ha csak annyi, hogy kiabálva hajtom a többieket, akkor az, a lényeg, hogy nyerjünk és legyünk ötödikek.

A magyar válogatott augusztus 10-én, szombaton 14.00-tól játszik az olaszokkal az ötödik helyért.