Újabb cserék az utolsó meccs előtt, két poszton változtatott a női kézilabdázók kapitánya

A női válogatott az első négy meccsén öt pontot szerzett, miután legyőzte Brazíliát és Spanyolországot, döntetlent ért el Angola ellen, valamint kikapott Franciaországtól.

A magyar csapat már biztosan továbbjutott a negyeddöntőbe. Fotó: Csudai Sándor

Csere a kapuban, irányító helyett balátlövő a keretben

A szintén már továbbjutott, Magyarországot egy ponttal megelőző holland válogatott elleni csoportkörös zárást megelőzően a szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir két játékost cserélt be: kapusposzton Janurik Kinga helyére Szemerey Zsófi, míg az irányító Debreczeni-Klivinyi Kinga helyett a balátlövő Kácsor Gréta került be a keretbe a nemzetközi szövetség honlapja szerint. Nem ez volt a tréner első változtatása, szerdán a beálló Bordás Réka helyett poszttársa, Pásztor Noémi csatlakozott a csapathoz.

Debreczeni-Klivinyi Kinga nem játszhat Hollandia ellen. Fotó: Csudai Sándor

Így teljesített eddig az ellenfél

Hollandia négy játéknap alatt hat pontot szerzett, csupán a franciáktól kapott ki négy góllal a csoportkör második játéknapján. Ezt leszámítva magabiztos teljesítményt nyújtott, először Angolát győzte le, majd a Franciaország elleni vereség után a spanyol, majd a brazil együttest is öt-öt góllal verte meg.

A Fradi jobbszélsője a magyarok ellen

A csapatot alkotó játékosok nagy része az európai élvonalhoz tartozó klubokban kézilabdázik, a kapuban Rinka Duijndam éppen most hagyja el Győrt, míg az olimpia után a magyar élcsapatba érkezik a BL-ezüstérmes Kelly Dulfer, ahogy több az elmúlt években az Odense csapatát erősítő játékos is, mint például Dione Housheer vagy Bo van Wetering. Hollandia első számú kapusa Yara ten Holte, aki 16 védést bemutatva 40 százalékos hatékonysággal védett az ezt megelőző fordulóban Brazília ellen, de természetesen ott van a keretben a Ferencváros jobbszélsője, Angela Malestein is – írta meg a Magyar Kézilabda-szövetség honlapja.

A B-csoport állása: 1. Franciaország 8 pont, 2. Hollandia 6, 3. Magyarország 5, 4. Angola 3, 5. Brazília 2, 6. Spanyolország 0.