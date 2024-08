Mi van a rúdugrással az olimpián? Extrém lett Klekner Hanga selejtezője is

Molnárral ellentétben Takács Boglárka idénye nem ért véget, a Honvéd sprintere a tervek szerint még szerepel idén Gyémánt Liga-versenyen is. Az olimpián 100 méteren országos csúccsal bejutott az elődöntőbe, ugyanez 200-on nem jött neki össze.

– Összességében elégedett vagyok, noha nyilván szerettem volna elődöntőt futni 200-on is. A döntőben ebben a számban még titkon sem gondolkoztam. Folyamatosan hallom, hogy európai futóként talán 200-on több esélyem lehetne nagy eredményre, de én ezt majd igyekszem minél hamarabb megcáfolni. Továbbra is 100-as sprinter maradok, de harcolok azért, hogy egyszer majd a 200-at is megszeressem – fogalmazott olimpiai szereplése végén Takács Boglárka.

Takács Boglárka 100 méteren bejutott az olimpia elődöntőjébe, 200-on ugyanez nem sikerült neki (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A reményfutam bevezetése elsőre neki sem nyerte el a tetszését.

– Szerintem az atlétika úgy volt jó, ahogy régen kitalálták, nincs szükség ilyen-olyan módosításokra, amikkel az elmúlt években próbálkoznak. Már 200-on is meglátszik, hosszabb távokon pedig még nagyobb hátrány, ha valakinek eggyel több futás van a lábában. Ha valaki be is jut az elődöntőbe, ott már teljesen esélytelen, hogy bármit is elérjen – értékelte lapunk kérdésére az újítást Takács Boglárka.