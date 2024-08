Ilyennek látta Szoboszlai eddigi teljesítményét az edzője

Sir Alex Ferguson 2013-as távozása óta ugyan nem ragyog régi fényében a Manchester United, de amikor az ősi rivális Liverpoollal néznek szembe a Premier League-ben, az mindig emlékezetes pillanat, mert a rekordbajnok Vörös Ördögök a náluk eggyel kevesebb, 19 bajnoki címet birtokló Vörösökkel találkoznak. Jürgen Klopp vezetésével feledhetetlen sikereket értek el a liverpooliak az Old Traffordon, most Arne Slot vezetésével próbálhatják meg ugyanezt.

Slot derbire készül a Liverpoollal Fotó: EPA/Adam Vaughan

Irány az Old Trafford!

A holland vezetőedző a nyáron már egyszer megtapasztalta, milyen az MU ellen játszani, augusztus elején 3-0-ra nyerte meg a csapata az amerikai túra keretén belül megrendezett felkészülési mérkőzést, a mostani találkozó viszont más tészta.

– Amikor az Egyesült Államokban összecsaptunk velük, akkor is nyolcvanezer szurkoló volt a lelátókon, de most nagyon más lesz a hangulat. Nem számítok arra, hogy a fél stadion nekünk fog drukkolni. Abból a szempontból is más lesz ez a meccs, hogy a kezdőcsapatok nagyon eltérnek majd az akkoritól – mutatott rá Arne Slot. – Néhányan meséltek nekem ezekről a derbikről, de ha valaki a Liverpoolnál dolgozik, egyébként is tudja, mennyire fontos a United elleni mérkőzés. Olyan, mint Hollandiában az Ajax–Feyenoord rangadó.

Egyelőre Chiesa nélkül

A 45 éves tréner azt természetesen nem árulta el, milyen kezdőcsapatot küld majd a pályára vasárnap 17 órakor, azt viszont igen, hogy

a csütörtökön bemutatott igazolás, Federico Chiesa vélhetően nem kap szerepet a meccsen.

– Odafigyelünk rá, mert mostanában nem edzett túl sokat. De a stábunk ért ehhez, kitalálja majd, hogyan készítse őt fel, és a közeljövőben megmutathatja, mire képes – mondta Slot, aki arról is beszélt, aggodalomra ad-e okot az, hogy Chiesa sokszor nem volt bevethető állapotban a Juventusnál eltöltött ideje alatt. – Egyszer elszakadt a keresztszalagja, de a többi nem volt annyira súlyos sérülés. Egyébként pedig nem az egyetlen szélsőnk, szóval ha ilyen-olyan oknál fogva néha nem játszhat, vannak még olyan futballistáink, akik közül válogathatunk. Nem is kevés.

Szoboszlai vs. Elliott

A Liverpool az Európa-bajnok olasz játékos mellett csak a Valencia grúz kapusát, Giorgi Mamardasvilit szerezte meg, de ő csak jövőre csatlakozik a kerethez. Slot nem számít arra, hogy az átigazolási időszak utolsó napján, azaz ma lennének további érkezők, de ha lehetőség nyílik rá, lecsaphatnak még valakire.

Slot látszólag korábban sem aggódott amiatt, hogy a Liverpool sokáig nem igazolt egy játékost sem, mindig azt hangoztatta, hogy elégedett a keretével. Így is vannak, akik csak a kispadot koptatják. Ilyen például Harvey Elliott is, aki eddig mindössze hét percet játszott – ennek pedig leginkább Szoboszlai Dominik az oka, aki azon kevés vörös egyike, aki mindkét bajnoki mérkőzést végigjátszotta az új évadban.

– Sok posztriválisa van, éppen azért igazoltunk csak egy játékost a nyáron, mert van annyi futballistánk, hogy egymással kell versenyezniük a kezdőcsapatba kerülésért. Harvey lehetőséget kap majd, de neki is vannak vetélytársai. Ott van Szoboszlai Dominik, aki eddig nagyszerűen teljesített. Kész luxus, hogy közülük válaszhatunk – fogalmazott a Liverpool vezetőedzője.