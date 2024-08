Nyolc év kemény munkája érett be a párbajtőrözők olimpiai diadalával

A legjobb nyolc között Kazahsztánt, az elődöntőben pedig a házigazda Franciaországot verte meg a Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid összeállítású magyar négyes, amely a fináléban 25-25 után, Siklósi aranytusával lett aranyérmes.

Siklósi Gergely és a győzelem pillanata. Fotó: Csudai Sándor

Ami Tokióra még nem sikerült, most megtörtént

– Nyolc év kemény munkája van e mögött. Rio után kellett kezdeni újraépíteni egy csapatot, sajnos Tokióra nem sikerült összehoznunk, de most Párizsba nemhogy kijutottunk, fölértünk a csúcsra – kezdte értékelését Dancsházy-Nagy Tamás, a férfi párbajtőrözők vezetőedzője. – Fantasztikus érzések vannak bennem. Borzasztó sok lemondás, borzasztó sok munka, egymásra történő odafigyelés van ennek a hátterében. És szerintem még egy van: ez a szeretet nyelve, amin mi beszélünk, és ez fontos számomra.

Dancsházy-Nagy Tamás méltatta az egyéni versenyeken nem szerepelt Nagy Dávidot is, aki a döntőn vívott először a csapatban. A szakvezetés a harmadik mérkőzés első köre után döntött úgy, hogy Andrásfi Tibort váltja majd.

– Dávid fantasztikusan szállt be. Ez azért nem könnyű dolog, itt ülni, várni, és akkor azt mondjuk, hogy olimpiai döntő, egy-két tus ide vagy oda, teljesen mindegy, és akkor szállj be és tedd a dolgodat. Le a kalappal előtte is! – mondta Dancsházy-Nagy.

Négy vívónk vette ki a részét a sikerből. Fotó: Csudai Sándor

„Nagyon a csapatra készültünk”

Az egyéni versenyben Siklósi Gergely és Koch Máté a vártnál hamarabb búcsúzott, Andrásfi Tibor pedig bár eljutott az elődöntőig, végül érem nélkül maradt. Ez jelenthetett-e plusz motivációt a csapatversenyre?

– Azt hiszem, hogy Tiborban is maradt benne, azért az érem nélküliség nem jó állapot, ha már odáig eljut az ember. Gergő ranglista egyes volt, Máté ranglista kettes. Szerintem mindegyiküknek valahol ott benn, a szíve mélyén hiányérzete volt. Hozzáteszem, hogy tényleg nagyon a csapatra készültünk. Az egyéni mindenkinek a maga dolga, de ezt most nagyon meg akartuk csinálni

– árulta el Dancsházy-Nagy Tamás.

Siklósi jól alkalmazta, amit megbeszéltek

Boczkó Gábor szövetségi kapitány, Koch Máté edzője arról beszélt, milyen volt megélni az utolsó asszót követő „ráadást”, amikor aranytus döntött az olimpiai bajnoki címről.

Aranytus! Fotó: Csudai Sándor

– Rosszabb edzőként vagy vezetőként ezt nézni, mint versenyzőként. Nyilván versenyzőként benned van, hogy már levívtál három percet, egy jó pár tust adtál. De a lényeg az, hogy Gergő nagyon jól alkalmazta taktikailag, amit megbeszéltünk, és tudta, hogy mit kell csinálni. Egy tus vagy öt tus, jobb lett volna talán az öt tus, de igazából mindegy – nyilatkozta Boczkó.