Olimpiai ezüstérmesünk új területen teszi próbára magát

Az atlétikai csapatbajnokság pénteki sajtótájékoztatóján először is köszöntötték a párizsi olimpián és paralimpián részt vett versenyzőket és edzőiket. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár elmondta, hogy sokan a legjobb eredményüket érték el az olimpián, amihez gratulált. Kiemelte, hogy a paralimpián is remek volt a hangulat.

– Már a tavalyi világbajnokságon is azt hangsúlyoztam, fontos az atlétikában és minden más sportban, hogy legyenek olyan hús-vér példaképek, akik ösztönzik a fiatalokat, akik által meg tudjuk nyerni a fiatalokat ennek a gyönyörű sportágnak. Azt gondolom, ezen a nyáron születtek ilyen példaképek, ez pedig nagyon fontos a sportág jövőjének – tette hozzá Schmidt Ádám, aki emlékeztetett, hogy 2026-ban Budapest lehet az otthona az első világdöntőnek, emellett azon dolgoznak, hogy a jövőben a Gyulai Memorialra új helyszínen, a Nemzeti Atlétikai Központban kerüljön sor.

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke kiemelte, hogy az elmúlt három év nagyon sűrű volt, de ezt az időszakot jól, alkalmanként kifejezetten eredményesen oldották meg a magyar atléták, valamint az olimpiára kiharcolt kvalifikációs helyek is maximális dicséretet érdemelnek.

Nagy az értéke a magyar ezüstnek

− Változatlanul a 2026-os birminghami Európa-bajnokság és a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia lehet a fő célunk, mindent ezen a szemüvegen keresztül néztünk már korábban is, és nézünk a következő négy esztendőben is − mondta a MASZ-elnök. Hangsúlyozta, a korosztályos versenyeken is remekül szerepeltek a magyar atléták. Az olimpiával kapcsolatban megjegyezte, hatalmas a konkurencia, mivel a sportágban 43 nemzet szerzett érmet a francia fővárosban, Halász Bence kalapácsvetésben nyert ezüstjének köszönhetően Magyarország ötös holtversenyben a 31. helyen zárt az éremtáblázaton, miközben atlétikában erős nemzet maradt érem nélkül az olimpián. Gyulai Miklós bízik benne, hogy a jövőben − mint fogalmazott − nem patikamérlegen kell majd kiszámolni az esetleges érem- és pontszerzésre esélyes versenyzőket.

Ekler Luca is a mezőnyben

A csb-ről elmondta, 58,2 millió forintot osztanak szét a csapatok között, és sok olyan versenyző lesz, aki nem csak a saját versenyszámában áll rajthoz. A Lantos Mihály Sportközpontban Halász Bence diszkoszban és súlylökésben is indul, a 400-as Molnár Attila fut 800-on is. Láthatják a szurkolók a párizsi olimpikonok közül Takács Boglárkát, Krizsán Xéniát és Nemes Ritát, valamint a paralimpiai bajnok Ekler Lucát és az ezüstérmes Luterán Petrát. A klubok három divízióban szerepelnek, az elsőben és a másodikban 16 csapat szerepel. Az élvonalból az utolsó három kiesik és ennyi jut fel a másodosztályból.

Fábián László, a MOB főtitkára arról beszélt, hogy a magyar versenyzők büszkék lehetnek magukra, mivel saját magukhoz és elvárásaikhoz képest is maximálisan jól teljesítettek. Jelezte, a MASZ hosszú távú tervei kezdenek beérni.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke elmondta, hogy a sportágban 65 ország nyert érmet a paralimpián, ami azt mutatja, hogy egyre kiélezettebb a verseny a parasportolók között is. Felidézte többek között azt a hihetetlen pillanatot, amikor a 75 ezer fős, telt házas Stade de France a vak távolugrók ugrásai előtt elnémult.