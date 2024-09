Dárdai Pál babérjait aratja le a Hertha edzője a berliniek szerint

Ellentmondásokkal teli volt Dárdai Pál előző idénye a Hertha élén, hiszen miközben a Bundesligából való kiesés után rengeteg játékos távozott, és üres volt a klubkassza, így nem lehettek nagy elvárások vele szemben, mégis csalódásként lett elkönyvelve a kilencedik hely a bajnokságban, aminek egyenes következménye volt, hogy a magyar edző a nyártól nem folytathatta a munkát. Pedig most érhetnek be Dárdai erőfeszítései, erre mutat rá a Berliner Zeitung cikke.

Dárdai Pál és Fabian Reese, a Hertha előző idénybeli egyik legjobbja. Fotó: EPA/Andreas Gora

Az új edző, Cristian Fiél vezetésével egyelőre nem teljesít rosszul a Hertha, hat meccsen három győzelem, egy döntetlen és két vereség a mérleg, ami annak fényében különösen nem rossz, hogy az előző idény két legfontosabb játékosa közül Fabian Reese sérülés miatt még egy percet sem játszott, a gólkirály Haris Tabakovic pedig eligazolt.

Hogy most mégis biztatóan teljesít a Hertha, az a lap szerint annak is köszönhető, hogy a nemrég a Schalkéval összeboronált Dárdai az előző idényben nem kis kockázatot vállalva elkezdte beépíteni a fiatal játékosokat a csapatba, akik most már érezhetően jobban teljesítenek.

Dárdai Pál csapatszellemet is teremtett

„A fiatalok először Dárdainál szerezhettek tapasztalatot az előző szezonban, és az időnkénti kudarcokból tanulni tudtak. Az olyan játékosok, mint Derry Scherhant és Ibrahim Maza jelenleg azért virágoznak, mert Dárdai Pál rendszeresen játéklehetőséget adott nekik vagy épp kritizálta őket, ha hibáztak. Ami ennél is fontosabb, Dárdai olyan csapatszellemet teremtett, amelyből Cristian Fiél is profitál, és ez a csapaton belül és kívül is észrevehető – dicséri a berlini lap Dárdai Pált.

Az említett Ibrahim Maza jelenleg a Hertha legértékesebb labdarúgója, a 18 éves, német utánpótlás-válogatott támadó középpályás nyolcmillió eurót ér. Ebben a szezonban a hat bajnokin már van egy gólja és két gólpassza, Dárdai még tavaly áprilisban a Bayern München elleni Bundesliga-meccsen dobta be őt először a mély vízbe. Az előző idényben Maza 13 bajnokin egy gólt és két gólpasszt ért el Dárdaival, mostanra pedig húzóemberré vált.