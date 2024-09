Sok játékkal és egy gólpasszal hangolt a válogatottra a magyar légió

Marco Rossi Angliára figyelve elsősorban két kulcsemberére lehet kíváncsi, akik kimondottan jó hétvégét zártak. Kerkez Milos ezúttal is kezdett a Bournemouth-ban, amely kétgólos hátrányból fordítva a hajrában 3-2-re nyerni tudott az Everton otthonában, a magyar védő 66 percet tölthetett a pályán. Szoboszlai Dominik viszont végigjátszotta a Liverpool meccsét az Old Traffordon a Manchester United ellen. A két csapat nem tartozott ugyanabba a súlycsoportba ezen a vasárnapon, a Liverpool 3-0-ra nyert, Szoboszlai adott egy gólpasszt, majd később elhibázott egy nagy helyzetet.

Fotó: AFP

Akad magyar angol alacsonyabb osztályokban is. A Plymouth kedden kikapott 2-0-ra a Ligakupában a Watford vendégeként, majd a másodosztályú bajnokságban, a Championshipben otthon szenvedett 1-0-ás vereséget a Stoke Citytől, Szűcs Kornél mindkét meccset végigjátszotta. A West Bromwih Albion egy hete szerződtette Callum Styles-t, akit most szombaton vetetett be először, a 81. percben állt be a Swansea City1 1-0-ra legyőző csapatba. A harmadik vonalba tartozó Bolton Wanderers a Ligakupában Schön Szabolcsot a 72. percben bevetve 2-0-ra nyert a Shrewsbury otthonában, majd a szombati bajnokin a magyar csatár kezdett, az 54. percben lecserélték, a csapata pedig 2-0-ra otthon kikapott az Exetertől.

Gulácsi Péter parádézott

Németországban is rengeteg magyar labdarúgót találunk. Az RB Leipzig ezúttal nélkülözte az előző fordulóban kiállított és két meccsről eltiltott Willi Orbánt, Gulácsi Péter viszont szokás szerint ott volt a csapatban a Bundesliga cimvédőjének, a Leverkusennek a stadionjában. Nem csak ott volt, tevékeny részese is lett a sikernek: nyolc nagy védéssel járult hozzá ahhoz , hogy a lipcsei csapat kétgólos hátrányból fordítani tudott, és 3-2-re győzött, Gulácsi a mezőny legjobbja volt. Az Union Berlin 1-0-ra verte a St. Paulit, Schäfer András a 67. percben állt be, a Freiburg pedig Münchenben úgy kapott ki 2-0-ra a Bayerntől, hogy Sallai Roland a 63. perctől játszott, ami azt is jelenti, hogy mivel az átigazolási időszak véget ért, a magyar támadó marad a német klubnál.

A Frankfurt és a Hoffenheim együtt három magyart is foglalkoztat, de egyikük sem lépett pályára az egymás elleni meccsen, a frankfurtiaknál Fenyő Noah és Lisztes Krisztián sem szerepelt a keretben, utóbbi a negyedosztályú második csapatban kapott 63 percet, a Hoffenheim pedig nem nevezte Szalai Attilát. Csak félig-meddig tartozik ide, hogy a Wolfsburg idegenben 2-0-ra legyőzte a Holstein Kielt, és Dárdai Bence a 80. perctől lehetett részese a sikernek, ő ugyanis németként szerepel a Bundesliga első osztályában. A testvérei viszont már magyar válogatottak, a második vonalban szereplő Hertha 4-3-ra nyert a Kaiserslautern vendégeként, Dárdai Palkó kispadozott, Dárdai Márton viszont végigjátszotta a mérkőzést. Németh András egy hete szerződött a Hamburgból a Preussen Münsterhez, új csapata a korábbi vendége volt, a Hamburg 4-1-re nyert, a magyar csatárt a 73. percben cserélték be.

Loic Nego továbbra is remekel

Az olasz élvonalban az eddig jól teljesítő Parma 2-1-re kikapott Nápolyban, Balogh Botond kezdett, a 73. percben lecserélték , mert begörcsölt a vádlija, a Napoli utána tudott fordítani. A másodosztályban a Spezia két meccset is játszott a héten, az elsőn 0-0-t ért el a Cosenza otthonában, Nagy Ádám kezdőként 71. percet kapott, vasárnap este pedig a Cesena együttesét látta vendégül és győzte le 2-1-re, a magyar középpáláys az első félidő végén sárga lapot kapott, a másodikra pedig már ki sem jött. A francia első osztályban a Le Havre hazai pályán Loic Negót végig bevetve 3-1-re legyőzte az Auxerre együttesét, a spanyolban pedig a Girona 2-0-ra győzött Sevillában a válogatott kerettag Yaakobashvili Antalt nem is nevezve a találkozóra.

Ausztriában Bolla Bendegúz biztos tagja a Rapid Wiennek, amely vele a soraiban csütörtökön 2-2-t játszott otthon a portugál Bargával az Európa-liga rájátszásának a visszavágóján, a portugál csapat lépett fel a főtáblára 4-3-as összesítéssel. A bajnokságban a Rapid vasárnap a Salzburgot fogadta, nyert 3-2-re, a magyar védő pedig ezt a meccset is végigjátszotta. A válogatott kerettagok közül még Csoboth Kevin volt érdekelt a svájci St. Gallen csapatával , amely a török Trabzonspor stadionjában 1-1-re végzett, a tizenegyespárbajt pedig 5-4-re nyerve folytathatja a szereplését a Konferencialigában, a magyar támadót a 61. percben küldték pályára. A svájci bajnokságban a St. Gallen a Lugano vendégeként játszott 1-1-et, Csoboth ezúttal az 51. percben állt be. A görög bajnokságban Ádám Martin kezdett az Aszterasz Tripoliszban, amely 1-1-et játszott az Arisz vendégeként, a világbajnoki kijutásra szakállvágást ígérő magyar csatárt a 77. percben lecserélték. A török élvonalban a Mocsi Attilát végig bevető Rizespor hazai pályán kapott ki 1-0-ra a Kasimpasától.

Fotó: X/US Open Cup

Európán kívül jelenleg három magyar futballistát figyelhetünk. Szaúd-Arábiában az al-Fateh Szappanos Péterrel a kapuban legyőzte 1-0-ra az al-Ahli együttesét, ami nagy bravúr a bajnokság egyik nagy esélyese ellen. Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben Gazdag Dániel végig a pályán volt a Philadelphia Unionban, amely szerdán otthon kapott ki 1-0 ra a Columbus Crew-tól, majd szombaton a New York Red Bulls otthonában 2-0-ra győzött, Gazdag kezdőként 80 percet játszott, a második gólnál az utolsó előtti passz az övé volt. Sallói Dániel csapata, a Kansas City a US Open Cup elődöntőjében 2-0-ra nyert az Indy Eleven ellen, a magyar támadó végig a pályán lehetett.