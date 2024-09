Klopp segédjének új csapata olyan pofont kapott, mint a Liverpool

Jürgen Klopp távozásának bejelentése után segédjét, Pep Lijnderst a német edző lehetséges utódai között emlegették, de végül a holland tréner sem maradt Liverpoolban, hanem hat év után továbbállt. Ausztriában találta meg az új otthonát, és nagyszerűen indult az ottani karrierje: kilenc meccsből egy vereség mellett hatot megnyert az RB Salzburggal, és a Bajnokok Ligája főtáblájára vezette a csapatot.

Nem Pep Lijnders elképzelései szerint alakult a Salzburg első idei BL-mérkőzése Fotó: AFP/Michal Cizek

Szerda este mutatkoztak be a kupasorozatban az osztrákok. Lijnders korábbi munkaadójához hasonlóan a meccs elején pofont kapott a Salzburg. A liverpooliak kapuját a 3. percben vette be az AC Milan, míg az osztrák gárda már a 2. percben hátrányba került a Sparta Praha ellen mérkőzésen. Az angolokkal ellentétben a Salzburg nem vágott gyorsan vissza, sőt, a 42. percben Victor Olatunji megduplázta a prágaiak előnyét. A Salzburgnak innen nem volt visszaút, szépítés helyett a második félidőben is csak a Sparta talált be, amely 3-0-s győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligáját.

Megvan az első döntetlen a BL-idényben

A másik kora esti találkozón is pillanatok alatt megszülethetett volna a vezető gól. A bolognai Stefan Posch szabálytalankodott, a Sahtar Donyeck középpályása, Heorhij Szudakov állt a labda mögé, de kihagyta a büntetőt. A szünetig aztán a Bologna próbálkozott többet, gólt egyik csapat sem szerzett. Így volt ez a meccs végén is, Bolognában megszületett a BL-idény első döntetlenje.