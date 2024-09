„Nem tudom, mi történik Kínában” – újabb két magyar érem Párizsból

Pap Bianka egy arany és egy bronz után 200 méteres vegyesúszásban ezüstéremmel fejezte be szereplését a párizsi paralimpián. A magyar úszó összességében már nyolc paralimpiai éremnél jár pályafutása során, szombaton pedig meglepte őt legyőzője, a kínai Csang Meng teljesítménye.

Ekler Luca: arany után ezüst a paralimpián (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Van egy másik kínai, ő is nagyot lépett előre. Nem számítottam rájuk, évek óta versenyeznek, ott voltak az első paralimpiámon is, de sohasem úsztak ilyen időket. Évekig nem is láttam mostanában őket, nem tudom, mi történik Kínában, érdekes – jegyezte meg az M4 Sportnak Pap Bianka, aki összességében így is büszke párizsi szereplésére.

Az is lehet, jutott neki egy-egy arany, ezüst és bronz is, míg a teljes magyar úszócsapat három-három arannyal és ezüsttel, illetve egy bronzzal zárta a paralimpiát.

Ekler Luca: ezüstérem a világcsúcson belüli idővel

Szintén ezüstérmet nyert szombaton Párizsban Ekler Luca, aki hiába ért célba a korábbi világcsúcson (59,40) belüli idővel (59,35) 400 méteres síkfutásban, így is megelőzte őt a kolumbiai Karen Tatiana Palomeque.

Ekler Luca a második érmét szerezte az idei paralimpián, korábban távolugrásban megvédte tokiói bajnoki címét.

A magyar csapat a két ezüsttel, valamint Kiss Péter Pál aranyérmével a szombati versenynap után öt arany-, hat ezüst- és négy bronzéremmel áll a paralimpián.