Szoboszlainak törlesztenivalója van a Manchester United ellen

Most holland rangadó is lesz a Manchester United–Liverpool csata, hiszen mindkét együttesnek holland edzője van. Erik ten Hag az előző idényben csodával határos módon úszta meg a kirúgást Manchesterben, Arne Slot pedig a nyáron vette át az irányítást Liverpoolban. Ők ketten eddig ikszre állnak egymással, még Hollandiában kétszer Ten Hag, kétszer Slot győzött az egymás elleni meccseken, és azok is rangadók voltak, hiszen előbbi mindannyiszor az Ajax, utóbbi meg a Feyenoord, illetve az AZ Alkmaar edzője volt.

Arne Slot holland kollégája ellen készülhet a rangadóra. Fotó: EPA/Adam Vaughan

– Néhányan meséltek nekem ezekről a rangadókról, de ha valaki a Liverpoolnál dolgozik, egyébként is tudja, mennyire fontos a United elleni mérkőzés. Olyan, mint Hollandiában az Ajax–Feyenoord – nyilatkozta Slot, bár a hasonlatnak Liverpoolban most nem biztos, hogy örülnek, mert a Feyenoord edzőjeként szenvedte el a Ten Hag elleni két vereségét az Ajax ellen.

Ten Hag felemásan kezdte a szezont a Uniteddel, a Fulham ellen a hajrában kiizzadt 1-0-s hazai győzelmet a Brighton otthonában 2-1-es vereség követte, így mennek bele a Liverpool elleni rangadóba. Slot viszont még hibátlan Szoboszlai Dominikékat vezetve, az Ipswich és a Brentford ellen is 2-0-ra nyert a csapat, azaz még gólt sem kapott. Ha az Old Traffordon is érintetlen marad a Liverpool kapuja, Slot máris klubtörténelmet ír, ő lehet az együttes első edzője, aki az élvonalban három kapott gól nélküli bajnokival kezd.

Szoboszlai élvezi Arne Slot bizalmát

Szoboszlai eddig élvezte Slot bizalmát, a Premier League első két fordulójában végig és jól játszott, a holland edző a minap egyértelművé is tette, hogy a magyar középpályás jelenleg a riválisa, Harvey Elliott előtt áll a sorban. Szoboszlai tehát minden bizonnyal a United ellen újra kezdő lesz, és van törlesztenivalója a manchesteriekkel szemben.

Eddig háromból két döntetlen és egy vereség jött össze neki az MU ellen, ezzel a Vörös Ördögöké az a csapat, amely ellen karrierje alatt a legtöbbször játszott anélkül, hogy egyszer is győzelmet ünnepelhetett volna.

Szoboszlai az előző idényben mindhárom Manchester United elleni meccsen kezdő volt a Liverpoolban, a bajnokságban odahaza 0-0, idegenben 2-2 lett a vége, mindkétszer bő 60 percet játszott, az FA-kupában pedig 72 perc után cserélték le, ott hosszabbításban 4-3-ra veszített a Liverpool.

Szalah, az MU liverpooli rémálma

Mohamed Szalah több sikerélményt jegyez a MU ellen, hiszen karrierje nem kevés góljából a legtöbbet a manchesteriek ellen érte el (14). Az egyiptomi sztár a Liverpool honlapjának arról is mesélt a rangadó előtt, honnan jött a nyilazó gólöröme, amit talán az Old Traffordon is láthatunk majd.

– A UFC-ben néztem Alex Pereira és Israel Adesanya második egymás elleni meccsét, az elsőt Pereira nyerte meg, ezt meg Adesanya, aki így ünnepelt. Megtetszett a mozdulat, ezért csinálom én is. UFC-rajongó vagyok – árulta el Szalah, hogy a ketrecharc közel áll hozzá.

Premier League, 3. forduló, vasárnap program:

Chelsea–Crystal Palace 14.30 (tv: Match 4)

Newcastle United–Tottenham Hotspur 14.30

Manchester United–Liverpool 17.00 (tv: Spíler 1)