A videóbíró megbukott, nem ez volt a cél a bevezetésével

A US Open volt az első Grand Slam-torna 2006-ban, amely bevezette a challenge-rendszert: a teniszezők kérhették a technológia segítségét egy-egy kérdéses vonalbírói döntésnél. Erre idén már nincs szükség, nincsenek hús-vér vonalbírók a US Openen, az élő Sólyomszem-rendszer állapítja meg minden egyes ütés esetén, hogy bent vagy kint volt-e a labda. Idén a US Open lett az első Grand Slam-torna, amelyen más kérdéses esetekben lehetett kérni a videóbíró segítségét, ám a rendszer nem vizsgázott jól Anna Kalinszkaja és Beatriz Haddad Maia harmadik fordulós meccsén.

Anna Kalinszkaja nem hitt a szemének, a videóbíró közbenjárására sem kapta meg a pontot Beatriz Haddad Maia ellen. Fotó: AFP/Charly Triballeau

A Bondár Anna elleni második fordulós sikere után Anna Kalinszkaja a harmadik körben is jól kezdett, 2:0-ra vezetett, majd a harmadik játékban is bréklabdái voltak Beatriz Haddad Maia ellen.

US Open: mire jó a videóbíró?

A brazil hárította a bréklabdákat, Kalinszkaja viszont újabbhoz jutott volna, az ejtése után a brazil nem érte el rendesen a labdát. Haddad Maia ugyan a második pattanás előtt hozzáért az ütőjével a labdához, de az onnan előbb a saját térfelére pattant le, úgy jutott vissza a háló túloldalára.

Élőben nagyon nehéz döntés ez a székbírónak, éppen ezen segítene a videóbíró. Csakhogy a visszajátszás után sem a jó ítélet született meg, Haddad Maia kapta a pontot. Miriam Bley egyértelműen hibázott, de a képek alapján a VAR-szobában ülők is, ugyanis nem azt a kameraállást mutatták meg a székbírónak, amelyikből a leginkább nyilvánvaló volt az ütés szabálytalansága.

Azt nem lehet állítani, hogy Kalinszkaja azonnal szétesett a fenti labdamenet után, a következő adogatójátékát még hozta, utána viszont a folytatásban már csak egyetlen gémet nyert, és végül simán kiesett.

US Open: Alcaraz legyőzője kikapott

Habár a második fordulóban Carlos Alcaraz ellen nagy győzelmet aratott, a harmadik fordulóban játszmát sem nyert a holland Botic van de Zandschulp a brit Jack Draper ellen.

Éppen Draper volt az, aki két hete Cincinnatiben a fentihez hasonló labdamenetet nyert meccslabdánál Felix Auger-Aliassime ellen. A brit akkor érezte, hogy valami nem stimmelt, s jelezte, hogy ha lenne videóbíró, visszanézné az esetet, majd napokkal később elismerte, hogy szabálytalan ütéssel nyert. Most kiderült, hogy a videóbíró sem jelent garanciát hasonló szituációban a jó ítéletre.

Ki lehet a US Open bajnoka Alcaraz és Djokovics kiesése után?

A férfiaknál már csak két Grand Slam-bajnok van versenyben, s Jannik Sinner, valamint Danyiil Medvegyev már a negyeddöntőben összecsaphatnak. Ahhoz, hogy addig eljussanak, mindkettejüknek még egy meccset kell nyerniük.

Medvegyev a harmadik fordulós meccse, az olasz Flavio Cobolli legyőzése után már jelezte: ha a legjobbját nyújtja, akkor megnyerheti a tornát. A nőknél a világelső Iga Swiatek továbbra is magabiztosan menetel, s nem csak azért, mert megütötte a torna legszerencsésebb fogadását Anasztaszija Pavljucsenkova ellen.