Londonban nőtt fel, gyermekként a Tottenhammel is szimpatizált a Ferencváros edzője

– Ha valaki kicsit is ismeri a családi hátteremet, az kitalálhatja, hogy mit éreztem. Jómagam is Londonban születtem, mindent szeretek, ami az Egyesült Királyságból jön, beleértve a Tottenhamet is. Ez a mérkőzés különleges lehet számunkra. Mivel a Ferencváros csapatát vezetem, elsősorban arra fókuszálok, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el a fiúkkal.